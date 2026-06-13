صدور دستور توقیف اموال برای ۱۰۰ خائن به وطن
رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد
کد خبر: ۱۳۷۸۷۴۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد و اعلام کرد: این روند در استان ادامه خواهد یافت.
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