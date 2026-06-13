صدور دستور توقیف اموال برای ۱۰۰ خائن به وطن

رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد و اعلام کرد: این روند در استان ادامه خواهد یافت.