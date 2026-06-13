نیمار رسماً بازی اول برزیل را از دست داد

ستاره شماره ۱۰ برزیل در دیدار مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان نخواهد رفت.

ستاره شماره ۱۰ برزیل در دیدار مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان نخواهد رفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم: تیم ملی فوتبال برزیل از ساعت ۱:۳۰ بامداد روز یکشنبه ۲۴ خرداد، در چارچوب دور نخست از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی مراکش می‌رود.

مطابق اعلام رسانه گلوبوی برزیل، کارلو آنچلوتی سرمربی سلسائو اعلام کرد که نیمار جونیور به دلیل مصدومیت نمی‌تواند برزیلی‌ها را در این مسابقه همراهی کند و ممکن است از دور دوم مرحله گروهی به تیم برزیل بازگردد.

سرمربی ایتالیایی برزیل در نشست خبری پیش از دیدار با مراکش در این باره اظهار داشت: نیمار سخت تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر آماده بازی شود. انتظار داریم او هفته آینده بتواند به تمرینات برگردد. نیمار الگوی خوبی برای بازیکنان جوان ما به شمار می‌رود.

وینگر تیم سانتوس هنوز با عوارض مصدومیت ساق پا دست و پنجه نرم می‌کند. کنفدراسیون فوتبال برزیل اخیراً اعلام کرده بود که شرایط این بازیکن ۳۴ ساله برای بازگشت به میادین در حال پیشرفت است.

نیمار در آخرین تمرین برزیل پیش از دیدار با مراکش غایب بود. او همچنین دو مسابقه دوستانه سلسائو مقابل پاناما و مصر را در آستانه جام جهانی از دست داده بود.

شاگردان آنچلوتی در ادامه دیدار‌های گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، طی روز‌های ۳۰ خرداد و ۴ تیر مقابل هائیتی و اسکاتلند صف‌آرایی می‌کنند.