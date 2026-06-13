نقش ژنرال پاکستانی در توافق احتمالی
به نوشته نیویورک تایمز، وادا در سخنانی عنوان کرد عاصم منیر شخصا تمام مذاکرات رفت و برگشتی، تماسهای تلفنی متقابل با ترامپ و طرفهای ایرانی و همچنین دیدارها را مدیریت کرده است.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این سناتور پاکستانی در ادامه تاکید کرد که نگارش پیشنویس این متن، به طور کامل توسط خود فرمانده ارتش پاکستان و روی لپتاپ شخصیاش انجام شده است.
پیشتر «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه ایران پیشتر در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تفاهمنامه اسلامآباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانهها باید از گمانهزنی درباره محتوای آن خودداری کنند.»
وی تاکید کرد: «در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.»
از سوی دیگر «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته بود: «در حالی که پاکستان به تلاشهای فشرده و مستمر میانجیگری خود ادامه میدهد، ما کاملا از کارزار بیوقفه انتشار اطلاعات نادرست که توسط کسانی به راه افتاده است که میخواهند در توافق صلح کارشکنی کنند، آگاه هستیم.»
وی در ادامه اظهار کرده بود: «با کنار گذاشتن این هیاهوها، میتوانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد پذیرش توافق صلح تهیه شده است و پاکستان اکنون با هر دو طرف از نزدیک همکاری میکند تا مراحل بعدی نهایی شود. صلح هیچگاه به اندازه امروز نزدیک نبوده است.»