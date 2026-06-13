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موضع جدید کیهان درباره تنگه هرمز

کیهان:پیام روشن و قطعی ما به دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام این است: دشمن در موضع ضعف، انفعال و فروپاشی اقتصادی است؛ هیچ باجی به تهدید‌ها و چرخه‌های باطل فریب‌کاری آمریکا ندهید.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۲۹
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3079 بازدید
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۱۷
موضع جدید کیهان درباره تنگه هرمز

قفل استراتژیک تنگه هرمز که با خون شهدا و حماسه دلاوران غیور بسته شده، هرگز با کلید خدعه و دیپلماسی دروغین آمریکا باز نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در گزارشی که تیتر اول این روزنامه را با عنوان «تنگه را با اقتدار بسته‌ایم با دیپلماسی باز نمی‌کنیم» به خود اختصاص داد، در مورد توافق احتمالی ایران و آمریکا در ژنو به "دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام" این "پیام روشن و قطعی" را داد که "تا اخراج سربازان آمریکا از منطقه و تسلیم کامل دشمن"، تنگه هرمز  نباید باز شود.

در بخشی از این گزارش آمده است: «پیام روشن و قطعی ما به دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام این است: دشمن در موضع ضعف، انفعال و فروپاشی اقتصادی است؛ هیچ باجی به تهدیدها و چرخه‌های باطل فریب‌کاری آمریکا ندهید.

 تنگه هرمز قفل استراتژیک اقتدار ماست؛ این قفل که با حماسه فرزندان ملت بسته شده، هرگز با کلید خدعه و دیپلماسی دروغین توافق آمریکا باز نخواهد شد. 

تا اخراج کامل آخرین سرباز تروریست آمریکایی از منطقه و تسلیم کامل دشمن در برابر خطوط قرمز رهبری، صولت مقتدرانه خود را حفظ خواهیم کرد.»

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روزنامه کیهان دیپلماسی تنگه هرمز بازگشایی تنگه هرمز آمریکا ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
8
پاسخ
باشه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
13
پاسخ
حسین آقا
نمیشه تحلیل های بی منطق را کنار بزار یو بازنشسته شوی تا مردم آرامش بگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
8
پاسخ
الان دلار شد چند مدیر مسئول کیهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
8
پاسخ
دقیقا
صحیح است
دیدید که اسراییل را محو کردیم و کاخ سفید را حسینه
اللن هم تنکه را برای همیشه بسته نگه می داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
9
پاسخ
باش تا صبح دولتت بدمد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
10
پاسخ
کاش مسولان به حرفهای اقای شریعتمداری گوش کنند.خسته شدیم بس که با مذاکره و توافق عمرمان هدر شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
7
پاسخ
تا تندرو ها هستند و برای هر اظهار نظری ، ولو خلاف مصالح عمومی و امنیت ملی؛ آزادی کامل دارند ؛ مملکت روی آرامش به خود نخواهد دید!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تندروها نبودن که روز اول همه چی داده بودن و الان آمریکا داشت نفت ما رو خرج خسارت جنگ میکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
7
پاسخ
دشمن زمان جنگ جهانی دوم هم در همین وضع بود و ژاپنی ها ول کن ماجرا نبودند و خیال می کردند می توانند آمریکا را نابود کنند ولی کار را به جایی رساندند که آمریکا بمب اتم زد و دنیا هم حمایت کرد. الان آمریکا تنهاست ولی نشانه های ایجاد اجماع بر علیه ایران در نیا به وضوح مشخص است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
نمخواد برگردی به جنگ جهانی، همین مملکت خودمون تا قبل از جنگ میگفتن اگر آمریکا حمله کنه یک هفته ای ایران رو می گیره و تمام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
3
پاسخ
ندهیم
چه کنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شدی پزشکیان؟ از روزی که اومده میگه نمیتونیم نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
5
پاسخ
باور کنید همین حسین اقا رو فرمانده کنید به ولا یک روزه سریع میره مذاکره میکنه و بعدش با کلی حدیث و روایت توجیه میکنه ،اصلا یک روز اونایی که دم از مخالفت از مذاکره میکنه فقط برن کنار لانچرها عکس بگیرن
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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