موضع جدید کیهان درباره تنگه هرمز

کیهان:پیام روشن و قطعی ما به دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام این است: دشمن در موضع ضعف، انفعال و فروپاشی اقتصادی است؛ هیچ باجی به تهدید‌ها و چرخه‌های باطل فریب‌کاری آمریکا ندهید.

قفل استراتژیک تنگه هرمز که با خون شهدا و حماسه دلاوران غیور بسته شده، هرگز با کلید خدعه و دیپلماسی دروغین آمریکا باز نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در گزارشی که تیتر اول این روزنامه را با عنوان «تنگه را با اقتدار بسته‌ایم با دیپلماسی باز نمی‌کنیم» به خود اختصاص داد، در مورد توافق احتمالی ایران و آمریکا در ژنو به "دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام" این "پیام روشن و قطعی" را داد که "تا اخراج سربازان آمریکا از منطقه و تسلیم کامل دشمن"، تنگه هرمز نباید باز شود.

در بخشی از این گزارش آمده است: «پیام روشن و قطعی ما به دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام این است: دشمن در موضع ضعف، انفعال و فروپاشی اقتصادی است؛ هیچ باجی به تهدیدها و چرخه‌های باطل فریب‌کاری آمریکا ندهید.

تنگه هرمز قفل استراتژیک اقتدار ماست؛ این قفل که با حماسه فرزندان ملت بسته شده، هرگز با کلید خدعه و دیپلماسی دروغین توافق آمریکا باز نخواهد شد.

تا اخراج کامل آخرین سرباز تروریست آمریکایی از منطقه و تسلیم کامل دشمن در برابر خطوط قرمز رهبری، صولت مقتدرانه خود را حفظ خواهیم کرد.»