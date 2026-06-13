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امارات آزادسازی دارایی‌های ایران را تکذیب کرد

امارات گزارش‌های رسانه‌ای در خصوص موافقت با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۲۸
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امارات آزادسازی دارایی‌های ایران را تکذیب کرد

وزارت خارجه امارات گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر انتقال یا حواله هرگونه وجه نقدی از امارات به ایران، از جمله ادعاهای مربوط به مبلغ 3 میلیارد دلار را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی آن «وام» منتشر شده  تأکید کرد که این ادعاها نادرست بوده و هیچ‌گونه پایه و اساس یا اطلاعات موثقی ندارند.

وزارت خارجه امارات تصریح کرد که هیچ‌گونه دارایی مسدودشده‌ی ایران از طریق امارات آزاد، حواله یا منتقل نشده است.

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