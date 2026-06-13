وزارت خارجه امارات گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر انتقال یا حواله هرگونه وجه نقدی از امارات به ایران، از جمله ادعاهای مربوط به مبلغ 3 میلیارد دلار را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی آن «وام» منتشر شده تأکید کرد که این ادعاها نادرست بوده و هیچ‌گونه پایه و اساس یا اطلاعات موثقی ندارند.

وزارت خارجه امارات تصریح کرد که هیچ‌گونه دارایی مسدودشده‌ی ایران از طریق امارات آزاد، حواله یا منتقل نشده است.