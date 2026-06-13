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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

کانادا یک - بوسنی و هرزگوین یک؛ کامبک میزبان ناقص ماند/ اولین امتیاز تاریخ جام جهانی در خانه

کانادا در نخستین دیدار خود از گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بوسنی و هرزگوین رفت که توانست شکست را با تساوی عوض کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۱۸
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کانادا یک - بوسنی و هرزگوین یک؛ کامبک میزبان ناقص ماند

تیم ملی کانادا توانست از بازی اول خود در نخستین میزبانی‌اش از جام جهانی به یک امتیاز دست یابد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین از گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۲۲:۳۰ جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد شهر تورنتو آغاز شد که این دیدار با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت.

در این دیدار که همچون دیدارهای دور اول گروه A هیجان کمتری داشت، ابتدا یووو لوکیچ (دقیقه ۲۱) برای بوسنی گلزنی کرد که در ادامه بازی سرد و کسل کننده دنبال شد. کانادا که دوست نداشت در نخستین بازی خود در نخستین میزبانی‌اش در جام جهانی بازنده باشد، در نیمه دوم تلاش بسیاری برای رسیدن به گل تساوی کرد که در نهایت کایل لارین (دقیقه ۷۸) لحظاتی پس از ورود به زمین توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

هرچند کانادا تلاش کرد در ادامه بازی هم به گل برتری برسد تا یک کامبک در خانه بزند، اما این تلاش بدون فرجام بود و به تساوی رضایت داد. البته این اولین امتیاز تاریخ کانادا در جام جهانی بود، چراکه در دو دوره قبلی و شش بازی، کانادایی‌ها در تمام بازی‌ها شکست خورده بودند.

دیگر دیدار این گروه میان دو تیم قطر و سوئیس از ساعت ۲۲:۳۰ شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در ورزشگاه لیوایز شهر سانتاکلارا کالیفرنیا برگزار می‌شود.

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