صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل گروه D جام جهانی ۲۰۲۶؛ متوازن‌ترین گروه با حضور آمریکای میزبان

آمریکای میزبان در کنار ترکیه با سابقه سومی در جام جهانی ۲۰۰۲ کره جنوبی و ژاپن، استرالیا به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا و همچنین پاراگوئه از آمریکای جنوبی در گروهی غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۱۳
| |
3646 بازدید

برنامه کامل گروه D جام جهانی ۲۰۲۶؛ متوازن‌ترین گروه با حضور آمریکای میزبان

پاراگوئه و استرالیا با سابقه حضور در مراحل حذفی جام جهانی و ترکیه نیز پس از سال‌ها دوری از بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان و با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف آمریکای میزبان خواهند رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از گروه‌هایی است که نگاه ویژه میزبانان مسابقات را به خود جلب کرده است. ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی، در کنار استرالیا، پاراگوئه و ترکیه قرار گرفته و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، حضوری موفق در این دوره از رقابت‌ها داشته باشد.

آمریکایی‌ها در حالی وارد این مسابقات می‌شوند که فوتبال در این کشور طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و حالا انتظار می‌رود تیم ملی این کشور یکی از بهترین نتایج تاریخ خود در جام جهانی را رقم بزند. با این حال پاراگوئه و استرالیا سابقه حضور در مراحل حذفی جام جهانی را در کارنامه دارند و ترکیه نیز پس از سال‌ها دوری از بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان، با سابقه سومی در جام جهانی ۲۰۰۲ کره جنوبی و ژاپن و با انگیزه‌ای مضاعف پا به این مسابقات خواهد گذاشت. از همین رو گروه D را می‌توان یکی از گروه‌های متوازن جام جهانی ۲۰۲۶ دانست؛ گروهی که احتمال دارد سرنوشت تیم‌های صعودکننده آن تا روز پایانی مشخص نشود.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.

  • گروه D: آمریکا، استرالیا، پاراگوئه و ترکیه

شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ جون ۲۰۲۶)

  • آمریکا - پاراگوئه - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه سوفای - اینگلوود لس‌آنجلس

یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)

  • استرالیا - ترکیه - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)

  • آمریکا - استرالیا - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)

  • ترکیه - پاراگوئه - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ جون ۲۰۲۶)

  • ترکیه - آمریکا - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس
  • پاراگوئه - استرالیا - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه D جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فیفا تیم ملی آمریکا تیم ملی ترکیه تیم ملی پاراگوئه تیم ملی استرالیا تابناک ورزشی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیروزی استرالیا مقابل ترکیه به شیرینی باقلوا؛ ضدحمله‌های مرگبار و سد محکمی به نام بیچ
نگرانی ارسلان کاظمی از وضعیت تیم‌ملی بسکتبال
دو رکورد تاریخی برای میزبان‌های جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین ایران
طوفان آمریکا در شب اولین گل‌به‌خودی جام؛ پاراگوئه قربانی فوتبال تهاجمی پوچتینو
اختصاصی تابناک/ برنامه فیفا برای حضور تیم ملی در آمریکا؛ منتفی شدن ویزای ساعتی و نگرانی از کارشکنی میزبان!
آنچه باید از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ بدانیم؛ ورود هوش مصنوعی به زمین فوتبال با «سه موج»
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستاره‌ها
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
برد مکزیکی‌ها در خشن‌ترین افتتاحیه تاریخ جام جهانی؛ ۲ گل و ۳ اخراجی
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
معرفی کامل ورزشگاه‌ها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
بی اعتبار شدن فیفا با اقدامات عجیب در جام جهانی ۲۰۲۶/ اینفانتینو عروسک دست ترامپ!
اینفوتابناک: جام هشت‌پر در انتظار قهرمان جدید
هشدار فیفا به بازیکنان حاضر در جام جهانی/ خطر ۱۰ نفره شدن تیم‌ها در صورت اتلاف وقت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mfJ
tabnak.ir/005mfJ