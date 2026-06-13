آمریکای میزبان در کنار ترکیه با سابقه سومی در جام جهانی ۲۰۰۲ کره جنوبی و ژاپن، استرالیا به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا و همچنین پاراگوئه از آمریکای جنوبی در گروهی غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد.

پاراگوئه و استرالیا با سابقه حضور در مراحل حذفی جام جهانی و ترکیه نیز پس از سال‌ها دوری از بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان و با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف آمریکای میزبان خواهند رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از گروه‌هایی است که نگاه ویژه میزبانان مسابقات را به خود جلب کرده است. ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی، در کنار استرالیا، پاراگوئه و ترکیه قرار گرفته و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، حضوری موفق در این دوره از رقابت‌ها داشته باشد.

آمریکایی‌ها در حالی وارد این مسابقات می‌شوند که فوتبال در این کشور طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و حالا انتظار می‌رود تیم ملی این کشور یکی از بهترین نتایج تاریخ خود در جام جهانی را رقم بزند. با این حال پاراگوئه و استرالیا سابقه حضور در مراحل حذفی جام جهانی را در کارنامه دارند و ترکیه نیز پس از سال‌ها دوری از بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان، با سابقه سومی در جام جهانی ۲۰۰۲ کره جنوبی و ژاپن و با انگیزه‌ای مضاعف پا به این مسابقات خواهد گذاشت. از همین رو گروه D را می‌توان یکی از گروه‌های متوازن جام جهانی ۲۰۲۶ دانست؛ گروهی که احتمال دارد سرنوشت تیم‌های صعودکننده آن تا روز پایانی مشخص نشود.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.

گروه D: آمریکا، استرالیا، پاراگوئه و ترکیه

شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ جون ۲۰۲۶)

آمریکا - پاراگوئه - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه سوفای - اینگلوود لس‌آنجلس

یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)

استرالیا - ترکیه - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)

آمریکا - استرالیا - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)

ترکیه - پاراگوئه - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ جون ۲۰۲۶)

ترکیه - آمریکا - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

پاراگوئه - استرالیا - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.