برنامه کامل گروه C جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل «برزیلِ آنچلوتی» و «مراکشِ شگفتیساز»
برزیل به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی با پنج عنوان قهرمانی و همچنین مراکش به عنوان تنها تیم قاره آفریقا که به نیمه نهایی جام جهانی رسیده، در گروهی با حضور اسکاتلند و هائیتی در رقابت خواهند بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا یکی از نامتوازنترین گروههای این رقابتها به شمار میرود؛ گروهی که برزیل، پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی، در کنار مراکش، اسکاتلند و هائیتی قرار گرفته است. سلسائو که با پنج قهرمانی همچنان رکورددار تاریخ این مسابقات است، امید دارد پس از بیش از دو دهه انتظار، بار دیگر به قله فوتبال جهان بازگردد.
در سوی دیگر، مراکش به عنوان شگفتیساز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر وارد مسابقات میشود؛ تیمی که نخستین نماینده آفریقا در نیمهنهایی تاریخ جام جهانی لقب گرفت و حالا قصد دارد ثابت کند موفقیتش در قطر اتفاقی نبوده است. اسکاتلند نیز پس از سالها غیبت در سطح نخست فوتبال جهان به دنبال خلق شگفتی است و هائیتی هم تلاش میکند از جایگاه تیمی کمادعا، معادلات این گروه را برهم بزند.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید، اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.
- گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند و هائیتی
یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)
- برزیل - مراکش - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی
- هائیتی - اسکاتلند - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست
شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)
- اسکاتلند - مراکش - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست
- برزیل - هائیتی - ساعت ۰۴:۰۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا
پنجشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ جون ۲۰۲۶)
- مراکش - هائیتی - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا
- اسکاتلند - برزیل - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک - میامی
به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص میشوند. برای اینکه تیمهای مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروهها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیمهای سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیمها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین میشوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارتهای زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعهکشی صورت میگیرد.