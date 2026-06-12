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سرمربی نروژ: میزبان جام جهانی با ایران در جنگ است

سرمربی تیم ملی فوتبال نروژ میزبانی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل سیاست‌های پلیس مهاجرت این کشور و همچنین درگیری کشور میزبان با ایران در یک جنگ مشترک همراه با اسرائیل زیر سؤال برد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۰۳
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سرمربی نروژ: میزبان جام جهانی با ایران در جنگ است

استه‌له سولباکن درباره برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ و میزبانی آمریکا در این جام گفت: موضوعات مهمی وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت؛ از جمله این واقعیت که کشور میزبان درگیر جنگ با ایران است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استه‌له سولباکن، سرمربی تیم ملی فوتبال نروژ که تیمش در «گروه I» جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با فرانسه، سنگال و عراق رقابت خواهد کرد، درباره برخی مشکلات پیش آمده در این جام جهانی از جمله مشکل ورود یکی از بازیکنان عراق، حریف نروژ در این رقابت‌ها اظهار داشت: فکر می‌کنم همه ما می‌توانیم موافق باشیم که بازداشت ایمن حسین غیرضروری بود و بسیاری از مسائل می‌توانستند به شکل متفاوتی انجام شوند.

وی در ادامه با اشاره به جنگی که آمریکایی‌ها به همراه اسرائیل علیه ایران انجام داده‌اند، تأکید کرد: جام جهانی در حال برگزاری است و در عین حال موضوعات مهمی وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. از جمله این واقعیت که کشور میزبان درگیر جنگ با ایران است.

سرمربی تیم ملی فوتبال نروژ همچنین یادآور شد: می‌توان درباره این موضوعات خیلی صحبت کرد، اما ما اینجا هستیم تا درباره فوتبال حرف بزنیم.

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گروه I جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا آمریکا تیم ملی نروژ استه‌له سولباکن ایران تیم ملی عراق تابناک ورزشی
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