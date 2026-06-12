پایگاههای پوشالی آمریکا توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد
بیانات رهبر انقلاب درباره حمله ایران به پایگاههای آمریکایی
رهبر معظم انقلاب: پایگاههای پوشالی امریکا تاب و توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان و امریکاپرستان منطقه توسط امریکا باشد.
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به گزارش تابناک، رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، بخشی از فرموده ایشان را بازنشر کرده است:
پایگاههای پوشالی امریکا تاب و توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان و امریکاپرستان منطقه توسط امریکا باشد. ۱۰/اردیبهشت/۱۴۰۵
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