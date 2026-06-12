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هشدار بارش‌های رگباری و سیل‌آسا

کارشناس هواشناسی گفت: از روز شنبه (۲۳ خرداد) بر گستره و شدت بارندگی‌ها در نوار شمالی کشور افزوده می‌شود و در برخی مناطق شمال شرق، رگبارهای سیل‌آسا و جاری شدن روان‌آب دور از انتظار نیست.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۹۱
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هشدار بارش‌های رگباری و سیل‌آسا

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (جمعه، ۲۲ خرداد) و در جمع‌بندی بارش‌های هفته جاری، بیشترین میزان بارندگی‌ها به‌صورت نوبتی در مناطق کلاردشت، چالدران، لیسار و خوی ثبت شده است.

وی افزود: افرادی که از مناطق شمالی کشور در حال بازگشت هستند، باید در ساعت‌های عصر هنگام عبور از نواحی کوهستانی آمادگی مواجهه با بارندگی را داشته باشند. همچنین در استان اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی نیز همچنان در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش ابر و وقوع رگبار باران خواهیم بود.

اصغری بیان کرد: احتمال وقوع صاعقه در این مناطق بسیار زیاد است و ضروری است شهروندان تا حد امکان از حضور در ارتفاعات، مناطق مرتفع و نقاط پرخطر خودداری کنند.

وی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده گفت: پیش‌بینی می‌شود از روز شنبه بر ضخامت ابرها و گستره مناطق تحت تأثیر بارش در نوار شمالی کشور افزوده شود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: شدت رگبارها در شمال شرق کشور طی روز شنبه در برخی مناطق قابل توجه خواهد بود و شهروندان در شهرستان‌های قوچان، شیروان، نیشابور، چناران و سبزوار باید به‌ویژه در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۱۹ نسبت به شرایط جوی و بارش‌ها توجه ویژه داشته باشند، زیرا احتمال جاری شدن روان‌آب و آبگرفتگی‌های موقت وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور تصریح کرد: سرعت وزش باد امروز و فردا در بیشتر استان‌های کشور از جمله تهران قابل ملاحظه خواهد بود. در استان خوزستان سرعت وزش باد به حدی خواهد رسید که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک شود. همچنین در مناطق شرقی کشور به‌ویژه خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، شرایط برای وقوع طوفان گردوخاک مهیاست.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در استان قم نیز فردا (شنبه، ۲۳ خرداد) وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب افزایش گردوغبار و کاهش کیفیت هوا شود. با توجه به تداوم شرایط گردوخاک در برخی مناطق کشور، توصیه می‌شود شهروندان هنگام حضور در فضای باز حتماً از ماسک استفاده کنند تا اثرات ناشی از آلودگی هوا و گردوغبار کاهش یابد.

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