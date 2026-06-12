ترامپ طرح تصاحب اورانیوم را از ترس متوقف کرد

سی‌ان‌ان گزارش داد دونالد ترامپ به‌دلیل نگرانی از تلفات گسترده، مأموریت زمینی احتمالی علیه ایران را متوقف کرده است.

به گزارش تابناک، سی‌ان‌ان مدعی شد که، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیل نگرانی از تلفات گسترده انسانی، تصمیم گرفته است عملیات زمینی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را متوقف کند.

سی‌ان‌ان نوشت: فرماندهان نظامی ایالات متحده در حال آماده‌سازی سریع برای اجرای یک عملیات زمینی احتمالی جهت تصرف اورانیوم بسیار غنی‌شده در ایران بودند؛ با این حال، رئیس‌جمهور ترامپ این طرح را متوقف کرد. دلیل این تصمیم، نگرانی از آن بود که چنین اقدامی ممکن است واکنش شدیدی را از سوی ایران برانگیزد، درگیری را طولانی‌تر کند و منجر به تلفات قابل توجهی برای نیروهای آمریکایی شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ژنرال کین، پیش از ارائه گزینه‌ها به رئیس‌جمهور ترامپ، در ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در جریان جزئیات این عملیات قرار داشت.

سی‌ان‌ان ادعا کرده که در همین حال، مذاکرات مربوط به ذخایر اورانیوم ایران به عنوان بخشی از گفتگوهای جاری ادامه دارد.