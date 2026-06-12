صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ طرح تصاحب اورانیوم را از ترس متوقف کرد

سی‌ان‌ان گزارش داد دونالد ترامپ به‌دلیل نگرانی از تلفات گسترده، مأموریت زمینی احتمالی علیه ایران را متوقف کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۹۰
| |
3246 بازدید
ترامپ طرح تصاحب اورانیوم را از ترس متوقف کرد

به گزارش تابناک، سی‌ان‌ان مدعی شد که، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیل نگرانی از تلفات گسترده انسانی، تصمیم گرفته است عملیات زمینی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را متوقف کند.

سی‌ان‌ان نوشت: فرماندهان نظامی ایالات متحده در حال آماده‌سازی سریع برای اجرای یک عملیات زمینی احتمالی جهت تصرف اورانیوم بسیار غنی‌شده در ایران بودند؛ با این حال، رئیس‌جمهور ترامپ این طرح را متوقف کرد. دلیل این تصمیم، نگرانی از آن بود که چنین اقدامی ممکن است واکنش شدیدی را از سوی ایران برانگیزد، درگیری را طولانی‌تر کند و منجر به تلفات قابل توجهی برای نیروهای آمریکایی شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ژنرال کین، پیش از ارائه گزینه‌ها به رئیس‌جمهور ترامپ، در ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در جریان جزئیات این عملیات قرار داشت.

سی‌ان‌ان ادعا کرده که در همین حال، مذاکرات مربوط به ذخایر اورانیوم ایران به عنوان بخشی از گفتگوهای جاری ادامه دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ اورانیوم غنی شده حمله زمینی مذاکره
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گفت‌وگوی فوری امیر قطر با ترامپ
پیشنهاد سوئیس برای میزبانی از امضای توافق احتمالی آمریکا و ایران
توضیح بقائی درباره توئیت عراقچی
وزیر خارجه پاکستان عازم ژنو می‌شود
هشدار خطیب جمعه تهران به ترامپ و نتانیاهو
جدیدترین جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ تعلیق تحریم نفت و رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز/ توافق یکشنبه در ژنو امضا می‌شود
نخست‌وزیر پاکستان: متن نهایی توافقنامه تهیه شده است
خبر جدید عراقچی از توافق با آمریکا
آژانس در پی راستی آزمایی کامل توانمندی هسته‌ای ایران
ادعای جدید ترامپ علیه ایرانی‌ها
عکس: ترامپ توئیت عراقچی را بازنشر کرد!
ترامپ: اورانیوم غنی‌شده‌ ایران زیر آوار دفن است!
ترامپ: با تحویل اورانیوم‌ها هم خبری از لغو تحریم‌ها نیست!
ادعای گروسی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران
واکنش به موافقت ایران با خروج مواد غنی‌شده هسته‌ای
ترامپ: بالاخره به اورانیوم غنی شده ایران خواهیم رسید
ادعای عجیب ترامپ درباره استخراج مواد هسته‌ای از ایران
هیچ ماده غنی‌شده‌ای از ایران به آمریکا ارسال نمی‌شود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mew
tabnak.ir/005mew