آژانس در پی راستی آزمایی کامل توانمندی هستهای ایران
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی عنوان کرد که این سازمان راستیآزمایی کامل ابعاد توانمندیهای هستهای تهران را به اولویت اصلی خود تبدیل خواهد کرد.
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به گزارش ایسنا، به نوشته «بلومبرگ» گروسی روز جمعه در وین در جمع خبرنگاران مدعی شد: «ما باید همهچیز را آنجا بررسی کنیم؛ همهچیز را.»
ایران در پی حملات متجاوزانه آمریکا به تاسیسات اتمی خود که تحت توافق پادمانی با آژانس قرار داشتند، از بیعملی آژانس در محکومیت این حملات و حفاظت از تاسیسات برنامه صلحآمیز هستهای ایران انتقاد کرده و همکاری با آژانس را به تعلیق درآورد.
رافائل گروسی در مدت اخیر، بدون موضعگیری روشنی در برابر تکرار حملات متجاوزانه به تاسیسات هستهای و نیروگاههای اتمی بوشهر، و در نظر گرفتن شرایط امنیتی و جنگی در ایران، خواستار گسترش سطح دسترسی به تاسیسات، از جمله محلهای آسیبدیده شده است.
گزارش خطا
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هیچ بازرسی ای هرگز نباید در بازه 2ماه آتش بس اتفاق بیفنتد
پول های بلوکه شده هم از اولویت هاست
مد نظر مسئولین باشد که 2 ماه فرصت خوبیست برای افزایش شدید ذخایر نفتی جهان !
باید آزادی هرمز هم قدم به قدم باشد مانند آمریکا که قدم به قدم تعهداتش را انجام میدهد
مردم پگونه نظراتشان را به گوش مسئولین برسانند. درسته غالبش را میدانند ولی ممکنه نکات بسیار مهمی بیان شود توسط مردم
رسانه محترم لطفا در این خصوص به جد کوشا باشید.تشکر
پول های بلوکه شده هم از اولویت هاست
مد نظر مسئولین باشد که 2 ماه فرصت خوبیست برای افزایش شدید ذخایر نفتی جهان !
باید آزادی هرمز هم قدم به قدم باشد مانند آمریکا که قدم به قدم تعهداتش را انجام میدهد
مردم پگونه نظراتشان را به گوش مسئولین برسانند. درسته غالبش را میدانند ولی ممکنه نکات بسیار مهمی بیان شود توسط مردم
رسانه محترم لطفا در این خصوص به جد کوشا باشید.تشکر
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...