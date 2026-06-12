«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرد که این سازمان راستی‌آزمایی کامل ابعاد توانمندی‌های هسته‌ای تهران را به اولویت اصلی خود تبدیل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته «بلومبرگ» گروسی روز جمعه در وین در جمع خبرنگاران مدعی شد: «ما باید همه‌چیز را آنجا بررسی کنیم؛ همه‌چیز را.»

ایران در پی حملات متجاوزانه آمریکا به تاسیسات اتمی خود که تحت توافق پادمانی با آژانس قرار داشتند، از بی‌عملی آژانس در محکومیت این حملات و حفاظت از تاسیسات برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران انتقاد کرده و همکاری با آژانس را به تعلیق درآورد.

رافائل گروسی در مدت اخیر، بدون موضع‌گیری روشنی در برابر تکرار حملات متجاوزانه به تاسیسات هسته‌ای و نیروگاه‌های اتمی بوشهر، و در نظر گرفتن شرایط امنیتی و جنگی در ایران، خواستار گسترش سطح دسترسی به تاسیسات، از جمله محل‌های آسیب‌دیده شده است.