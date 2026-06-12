تصاویر ماهوارهای از خسارت به سایت راداری آمریکا در بحرین
به گزارش تابناک به نقل از المحور نیوز تصاویر ماهوارهای جدید، خسارتهایی را در برخی نقاط داخل بحرین نشان میدهد که در نتیجه حملات اخیر ایران ایجاد شده است.
تصاویر قبل و بعد از حمله ایران
بر پایه این گزارش، بر اساس این تصاویر، یک سایت راداری در منطقه جبلالدخان هدف قرار گرفته و بخشهایی از آن تخریب شده است. همچنین به سازه محافظ سامانه راداری (رادوم) در این محل نیز آسیب وارد شده است.
این تصاویر همچنین از خسارت در پایگاه هوایی شیخ عیسی خبر میدهند؛ خسارتهایی که شامل مخازن سوخت و یک انبار یا آشیانه در داخل پایگاه عنوان شده است.
تصاویر قبل و بعد از حمله ایران
تا بدین لحظه جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت و وضعیت عملیاتی این تأسیسات منتشر نشده است.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر در پاسخ به تجاوزات آمریکا به خاک کشورمان مواضع واشنگتن در بحرین را هدف قرار داده بود.