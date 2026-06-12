آمریکا به مقام فوتبالی فلسطین هم ویزا نداد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جبریل رجوب، رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین، عنوان کرد آمریکا ویزای او برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را صادر نکرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین در مراسم افتتاحیه جام جهانی در مکزیک حضور داشت اما جدیدترین مقام فوتبالی است که گفته ویزای آمریکا را دریافت نکرده است.

او می‌گوید نمی‌تواند همراه با سایر رییسان فدراسیون‌ها برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به ایالات متحده سفر کند، چرا که ویزای او صادر نشده است.

این چهره کهنه‌کار فلسطینی در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: من باور ندارم که جلوگیری از حضور افراد در جام جهانی کار درستی باشد.

تیم ملی فلسطین موفق به کسب سهمیه جام جهانی نشده، اما فیفا معمولاً از رییسان فدراسیون‌های فوتبال سراسر جهان هر چهار سال یک بار برای حضور در این رویداد دعوت می‌کند؛ رویدادی که آن را جشنی برای وحدت جهانی معرفی می‌کند.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا سال گذشته گفته بود: همه در کانادا، مکزیک و ایالات متحده برای جام جهانی فیفا در سال آینده خوش‌آمد خواهند بود. ما دقیقاً برای همین تلاش می‌کنیم.

با این حال، ایالات متحده ورود مقاماتی از چندین کشور را رد کرده است. این افراد شامل یک داور اهل سومالی، چندین عضو کادر اجرایی فوتبال ایران و یک عکاس عراقی می‌شوند.

اینفانتینو این هفته گفت که فیفا سعی کرده مشکلات ویزا را حل کند، اما نمی‌تواند به جای دولت آمریکا تصمیم بگیرد.

وزارت خارجه آمریکا درباره ویزای رجوب اظهارنظر فوری نکرد، اما این کشور سال گذشته محدودیت‌های جدیدی برای دارندگان گذرنامه فلسطینی اعمال کرد.