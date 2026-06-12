مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، عرضه ۵درصدی سهام گروه پتروشیمی تابان فردا را یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سرمایه کشور عنوان کرد و گفت این عرضه می‌تواند به رونق بورس و تقویت تأمین مالی اقتصاد از مسیر بازار سرمایه منجر شود.

عرضه تابان فردا به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، رکن مهم تامین مالی اقتصاد بازار بورس است بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس ایران رقم می‌خورد/ تقویت زنجیره خدمات مالی با عرضه ۵ درصد سهام پتروشیمی تابان فردا حرکت ومهان به سمت سوپرمارکت مالی؛ از تکمیل زنجیره خدمات مالی تا تنوع‌بخشی به دارایی‌های صندوق نفت «اهداف» در مسیر چابک‌سازی و صیانت از سرمایه بازنشستگان تبریک انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کاتالوگ دیجیتال گروه سرمایه‌گذاری اهداف

مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، عرضه ۵درصدی سهام گروه پتروشیمی تابان فردا را یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سرمایه کشور عنوان کرد و گفت این عرضه می‌تواند به رونق بورس و تقویت تأمین مالی اقتصاد از مسیر بازار سرمایه منجر شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اهداف، مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، با اشاره به عرضه ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا در بورس، این رویداد را یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار سرمایه کشور دانست و گفت: عرضه سهام تابان فردا به عنوان بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس، می‌تواند نقش مهمی در افزایش عمق بازار، جذب سرمایه‌گذاران جدید، تقویت ارزش معاملات و رونق‌بخشی به بازار سرمایه ایفا کند.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه امروز بیش از هر زمان دیگری به معاملات بزرگ، بنیادین و دارایی‌محور نیاز دارد، اظهار داشت: در شرایطی که اعتماد سهامداران و مردم به بازار سرمایه نیازمند تقویت است، ورود شرکت‌های بزرگ، مولد و برخوردار از دارایی‌های واقعی می‌تواند پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد؛ اینکه بورس همچنان ظرفیت آن را دارد که محل مشارکت مردم در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای کشور باشد.

عبوری با بیان اینکه گروه پتروشیمی تابان فردا از جایگاه ویژه‌ای در صنعت پتروپالایشگاهی برخوردار است، افزود: این هلدینگ دارای سبدی متنوع از سهام ارزشمند در صنعت پتروپالایشگاهی است و علاوه بر آن، مالک پروژه‌های مهم و ارزش‌آفرینی است که بخشی از آن‌ها پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته‌اند و در ماه‌ها و سال‌های آینده به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف تأکید کرد: همین ویژگی‌ها موجب شده است تابان فردا از چشم‌انداز قابل توجهی در سودآوری و ارزش‌آفرینی برخوردار باشد. ترکیب دارایی‌های بورسی، پروژه‌های در حال تکمیل و ظرفیت‌های توسعه‌ای این هلدینگ، آن را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذارانی تبدیل کرده که با نگاه بلندمدت وارد بازار سرمایه می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه سرمایه‌گذاران از نوسان‌گیری کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری بلندمدت گفت: سرمایه‌گذاری در تابان فردا باید با افق بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، چراکه ارزش واقعی چنین مجموعه‌هایی در مسیر بهره‌برداری از پروژه‌ها، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش ظرفیت تولید و تحقق سودآوری پایدار آشکار می‌شود.

عبوری ادامه داد: بازار سرمایه برای رشد پایدار نیازمند حضور شرکت‌هایی است که صرفاً متکی به نوسان‌های مقطعی قیمت سهام نباشند، بلکه پشتوانه‌ای واقعی از دارایی، تولید، طرح‌های توسعه‌ای و جریان سودآوری آینده داشته باشند. از این منظر، عرضه تابان فردا می‌تواند به تقویت نگاه بنیادی در بازار کمک کند و سرمایه‌گذاران را به سمت تحلیل دارایی‌ها، پروژه‌ها و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها سوق دهد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به پیوند این عرضه با سیاست‌های کلان مالی کشور اظهار داشت: یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش فشار تأمین مالی از شبکه بانکی است. بازار سرمایه در صورتی می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که شرکت‌های بزرگ و اثرگذار از مسیر بورس تأمین مالی شوند و مردم نیز امکان مشارکت شفاف در طرح‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را داشته باشند.

وی بیان کرد: عرضه سهام گروه پتروشیمی تابان فردا می‌تواند در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا از یک‌سو به افزایش عمق بازار سرمایه و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت دارایی‌های مولد، شفاف و قابل ارزیابی هدایت کند.

عبوری با بیان اینکه بازار سرمایه امروز تشنه چنین معامله بزرگی است، گفت: در دوره‌ای که بورس برای بازیابی اعتماد عمومی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران نیازمند رویدادهای بزرگ و معتبر است، عرضه تابان فردا می‌تواند به عنوان یک معامله شاخص، نقش مهمی در بازگشت توجه فعالان اقتصادی به بازار سرمایه داشته باشد.

وی تصریح کرد: عرضه ۵ درصدی سهام تابان فردا صرفاً یک عرضه اولیه یا رویداد معاملاتی نیست، بلکه می‌تواند نمادی از ظرفیت بازار سرمایه برای میزبانی از بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های ملی باشد. چنین عرضه‌هایی، اگر با قیمت‌گذاری مناسب، شفافیت اطلاعاتی و مدیریت حرفه‌ای همراه شوند، می‌توانند به افزایش اعتماد سهامداران و مردم نسبت به بازار سرمایه کمک کنند.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به آثار این عرضه بر ارزش و حجم معاملات بازار گفت: به دلیل ارزش بالای شرکت، ورود تابان فردا به بورس می‌تواند ضمن افزایش ارزش بازار سرمایه، به رشد حجم معاملات و ارتقای رونق بازار نیز کمک کند. همچنین حضور چنین شرکت‌هایی می‌تواند ترکیب شرکت‌های بازار را تقویت کرده و وزن بنگاه‌های بزرگ، مولد و پروژه‌محور را در بازار افزایش دهد.

وی عرضه ۵ درصدی سهام تابان فردا را گامی مؤثر در افزایش شناوری و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست و افزود: هرچه شرکت‌های بزرگ، سودآور و دارای دارایی‌های مولد وارد بازار سرمایه شوند، ظرفیت بازار برای تأمین مالی، جذب نقدینگی، افزایش شفافیت اقتصادی و جلب مشارکت عمومی بیشتر خواهد شد.

عبوری با بیان اینکه اعتماد به بازار سرمایه از مسیر عملکرد، شفافیت و عرضه دارایی‌های باکیفیت تقویت می‌شود، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران زمانی با اطمینان بیشتری وارد بازار می‌شوند که امکان مشارکت در بنگاه‌هایی با دارایی‌های واقعی، پروژه‌های قابل اتکا، مدیریت حرفه‌ای و چشم‌انداز روشن سودآوری برای آنان فراهم باشد. از این منظر، عرضه تابان فردا می‌تواند به تقویت اعتماد سهامداران و مردم به بازار سرمایه کمک کند.

وی تأکید کرد: بازار سرمایه زمانی می‌تواند نقش خود را به عنوان رکن مهم تأمین مالی اقتصاد ملی ایفا کند که میزبان شرکت‌های بزرگ و اثرگذار باشد. عرضه سهام تابان فردا نیز در همین مسیر قابل تحلیل است؛ رویدادی که می‌تواند علاوه بر افزایش عمق بازار، پیام مثبتی درباره ظرفیت بورس برای جذب سرمایه، تأمین مالی تولید و مشارکت عمومی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ارسال کند.