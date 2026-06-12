حیات وحش
خرس ماده و تولههایش در پارک گلستان
جعفر پناهپور، محیطبان و عکاس حیات وحش، ویدیویی از یک ماده خرس قهوهای با دو تولهاش در پارک ملی گلستان منتشر کرده است. واکنش مادر پس از تشخیص حضور انسان جالب است. این ماده خرس که متوجه حضور تصویربردار در محیط شده، برای ارزیابی خطر احتمالی رفتار خود را تغییر میدهد و توجه بیشتری به محیط پیرامون نشان میدهد. چنین واکنشهایی بخشی طبیعی از رفتار ضدشکارچی در پستانداران بزرگ محسوب میشود و در مادههای دارای توله نمود بیشتری دارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:حیات وحش خرس ویدیو خرس قهوه ای حیات وحش ایران پارک ملی گلستان
اخبار مرتبط