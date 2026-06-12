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خثنی سازی طرح ترور چند مقام ارشد امنیتی در عراق

دستگاه امنیت ملی عراق از ناکام ماندن یک طرح ترور خبر داد که بنا بر اعلام رسمی، چند مقام ارشد امنیتی از جمله رئیس این نهاد را هدف قرار داده بود؛ عملیاتی که پیش از ورود به مرحله اجرا متوقف شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۶۱
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خثنی سازی طرح ترور چند مقام ارشد امنیتی در عراق

به گزارش تابناک به نقل از شبکه السومریه نیوز، دستگاه امنیت ملی عراق روز جمعه اعلام کرد یک طرح امنیتی برای ترور شماری از مسئولان ارشد این کشور را شناسایی و خنثی کرده است.

بنا بر این گزارش، بر اساس بیانیه منتشرشده، این عملیات با نظارت مستقیم عبد الکریم البصری، رئیس دستگاه امنیت ملی عراق و از طریق اقدامات اطلاعاتی شامل رصد، پیگیری و نفوذ امنیتی انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که یک هسته مرتبط با تشکلی موسوم به «التجمع الوطنی العراقی للتحریر والتغییر» که از سوی مقام‌های عراقی به‌عنوان یکی از پوشش‌های حزب بعث معرفی شده، در این پرونده نقش داشته است.

دستگاه امنیت ملی عراق اعلام کرد بررسی‌ها و بازجویی‌ها نشان داده اعضای این گروه از مرحله تهدید و تحریک عبور کرده و وارد مرحله تعیین مأموریت، انتخاب اهداف و آماده‌سازی سلاح برای اجرای عملیات شده بودند.

طبق اعلام رسمی، اهداف این طرح شامل ترور رئیس دستگاه امنیت ملی عراق، سخنگوی رسمی این نهاد، مدیر امنیت بغداد و تعدادی از افسران امنیتی بوده است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که نیروهای امنیتی با اقدام پیش‌دستانه و پس از اخذ مجوزهای قضایی، موفق به شناسایی، تعقیب و بازداشت افراد مرتبط با این پرونده و ضبط مستندات و تجهیزات مرتبط شده‌اند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های امنیتی، پیش از رسیدن طرح به مرحله اجرا انجام شده است.

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