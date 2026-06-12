هشدار خطیب جمعه تهران به ترامپ و نتانیاهو
به گزارش تابناک، آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران (۲۲ خردادماه ۱۴۰۵) در محل دانشگاه تهران افزود: بیهیچ تردیدی به شما عرض میکنم؛ مصاف و جنگِ شما، جنگِ ایمان و کفر است. شما با دنیای کفر و شرک طرف هستید و بر اساس همین باور میگویم: قطعاً شما پیروزید.
وی افزود: خوبانِ امت! این پیروزی قطعی، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. من مطمئنم که انشاالله بنده یا دیگر امامان جمعه، در همین تریبون و همین جایگاه، جشن پیروزی را خدمتتان تبریک خواهیم گفت. خدایا به حق کرمت، اسلام و مسلمین را در سراسر جهان پیروز بفرما و دشمنانشان را خوار و ذلیل گردان.
خطیب نماز جمعه تهران عنوان کرد: دو تحلیل محضر شما خوبان عرض میکنم. تحلیل نخست، مساله مقابلهبهمثل است. آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد، بهویژه ورود ایران به عرصه حمایت از حزبالله و عقبنشینی دشمن، حاوی چند پیام بود. پیام اول این است که آنچه مسئولان جنگی میگویند، شعار نیست؛ عمل میکنند. گفتند اگر به ضاحیه حمله کنید، پاسخ میدهیم و میزنیم؛ و عمل کردند.
آیتالله خاتمی بیانداشت: مولا علی (ع) فرمودند «دشمنان ما شعار میدهند، اما ما عمل میکنیم». ما رعدی نیستیم که بارانی بهدنبال نداشته باشد؛ بلکه باران ما سیلزا است.
وی گفت: فرمانده هوافضا گفت: «الوعد وفا» و مردم نیز در میدان و در خیابان از این اقدام تشکر کردند. اکنون نیز نظام شعار نمیدهد. به ترامپ و نتانیاهو میگوییم «اگر دست از پا خطا کنید، سیلی میخورید؛ آن هم سیلی محکم.»
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: پیام دوم این است که مردم ایران با دشمنانی عهدشکن و پیمانشکن طرف هستند. قرآن کریم میفرماید «اینها نه اهل خویشاوندی و رعایت حرمتها هستند و نه اهل عهد و پیمان». اینها تجاوزگرند. این دشمن، دشمنی است که زبان مذاکره را نمیفهمد، زبان آتشبس را نمیفهمد؛ فقط زبان زور را میفهمد. بحمدالله، نیروهای مسلح ما زبان زور را به آنان نشان دادند و باز هم نشان خواهند داد.
آیتالله خاتمی خاطرنشان کرد: من به عنوان خطیب جمعه، نمیدانم پشتصحنه چه خبر است و نپرسیدهام؛ اما اجمالاً به مذاکرهکنندگان نظام میگویم که شما زبانِ این ملت هستید، زبانِ حسین (ع) هستید که فرمود: «هیهات من الذله». ترامپ گفته است «ایرانیها ما را احمق میدانند». مگر احمق نیستید؟ حرفِ حساب میزنند! ایرانیها هم تو را دیوانه میدانند و هم احمق؛ خداوند حق را بر زبان جاری کرده است.
وی بیانداشت: پیام دیگر، مربوط به جبهه مقاومت است. انصافاً دیدید چقدر زیبا انصارالله یمن، حزبالله و نیروهای مقاومت عراق وارد میدان شدند؟ این دقیقاً معنای آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: پیام پنجم این است که نه تنها ایرانیان عزیز ما، بلکه دنیا میداند که ترامپ و نتانیاهو سر و ته یک کرباسند. این فرد نامرد میگوید: «من مخالفِ زدنِ «ضاحیه» لبنان بودم»؛ حیا کن! اصلاً گویا این آقا جز دروغ، چیز دیگری نمیفهمد. خود مطبوعاتِ این رژیم جعلی اذعان کردهاند که این حمله با هماهنگی آمریکا بوده است.
آیتالله خاتمی افزود: تمام سخن یک کلمه است و آن اینکه ما انقلاب کردیم که تسلیم نشویم و به فضل خدا تسلیم نخواهیم شد. در قاموس این ملت آزاده، شعار سیدالشهدا (ع) جاری است که «هیهات من الذله». محرم همیشه برای ملت عزیز ما پیام داشته است؛ همواره پیامِ نجاتبخش داشته است. اما محرم امسال یک ویژگی دیگر هم دارد.
وی ادامه داد: نخست اینکه امسال مردم فهمیدند «کل یومٍ عاشورا و کلّ أرضٍ کربلا» یعنی چه. امام فرمود این تعبیر، کلمهای بزرگ است. مردم بهوضوح جبهه یزیدیان را دیدند. تردید نکنید که جبهه ترامپ و نتانیاهو از مصادیق بارز جبهه یزیدیان است و شما خوبان در جبهه حسینیان هستید. انشاالله خواهید ماند. این ۱۰۳ شب حضور شما، معنا و پیام بسیار بزرگی دارد؛ یعنی شما خودتان را در جبهه سالار شهیدان، ابیعبدالله الحسین (ع)، میبینید.
خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: دوم اینکه شعار عاشورا همیشه شعاری زنده بوده است، اما امسال مردم تجلی عینی آن را نشان دادند. شما ۱۰۳ شب به خیابان آمدید و با عمل، به همگان گفتید که ما هرگز زیر بار ذلت نمیرویم. بحمدالله راهتان را پیدا کردهاید و شعار حسینی را در همه عرصههای زندگی خود نشان دادهاید.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه امسال باید از احیاگر عاشورا یاد کنیم، از آن کسی که نهضت سالار شهیدان را با تحلیل عبرتهای عاشورا زنده نگاه داشت؛ یعنی آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای، اضافهکرد: در اینجا به همه هملباسیهای گرامیام، خطبا و وعاظ مجالس حسینی و نیز به همه مداحان عزیز، این هنرمندان آیینی، عرض میکنم که نوحههای شما امسال چنین باشد؛ از حسین بگویید، از کربلا بگویید، از شهدای کربلا بگویید و شهدای خودمان را هم از یاد نبرید.