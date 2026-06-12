مخالفت بارزانی با تحویل سلاح پیشمرگه به دولت عراق
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دیدار هافال، سیاستمدار مستقل کرد امروز -جمعه- گفت یک نماینده آمریکایی از مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق خواستار تحویل سلاح پیشمرگه به دولت فدرال شده، اما او با این درخواست مخالفت نموده است. رویکرد واشنگتن انحلال این نیروها و ادغام آنها در یک سیستم امنیتی واحد است.
وی عنوان داشت که مسعود بارزانی به فرستاده آمریکا تاکید کرده است که سلاح نیروهای پیشمرگه به منزله هویت و نماد تاریخ ملت کردستان و جانفشانیهای آن بوده و صرفا زرادخانه رزمی نیست. بارزانی در عین حال تاکید کرد که نیروهای اقلیم و نهادهای امنیتی آن تسلیم پروژههای انحلال این گروهها یا ادغام آنها نمیشوند.
هافال توضیح داد اختلافاتی میان دولت آمریکا و مسعود بارزانی در پی سرقت محموله سلاح پیشرفته آمریکایی اختصاص یافته برای اپوزیسیون ایرانی و توزیع آنها میان نیروهای پیشمرگه بروز یافت. علاوه بر این نیروهای پیشمرگه با اپوزیسیون ایرانی در حمله به داخل ایران برای سرنگونی نظام همکاری نکردند.
بارزانی با مشمول شدن این نیروها در پروژههای «انحصار سلاح» دولت فدرال در بغداد نیز مخالفت کرد. وی تاکید کرد آنها نیروهای نظامی هستند که از ریاست اقلیم کردستان تبعیت میکنند.