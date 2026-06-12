تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان /هشدار تخلیه سه شهرک

رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهرک‌های الصرفند، تفاحتا و مزرعه سینای در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از المنار، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس و اقدامات تجاوزکارانه خود، برای ساکنان شهرک‌های الصرفند، تفاحتا و مزرعه سینای در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

ارتش اشغالگر همچنین شهرک های المنصوری، تول، معرکه، تبنیت و البیاض در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

شهرک الشهابیه هم هدف حمله پهپادی صهیونیست ها قرار گرفت.