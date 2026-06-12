تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان /هشدار تخلیه سه شهرک
رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهرکهای الصرفند، تفاحتا و مزرعه سینای در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۴۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از المنار، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس و اقدامات تجاوزکارانه خود، برای ساکنان شهرکهای الصرفند، تفاحتا و مزرعه سینای در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
ارتش اشغالگر همچنین شهرک های المنصوری، تول، معرکه، تبنیت و البیاض در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.
شهرک الشهابیه هم هدف حمله پهپادی صهیونیست ها قرار گرفت.
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