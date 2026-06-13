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سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

متن نهایی توافق باید منتشر شود / هیچ تعهد هسته‌ای بدون مصوبه مجلس اعتبار ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ادعای دونالد ترامپ درباره دستیابی به توافق با ایران، تأکید کرد که تنها متن رسمی و نهایی ارائه شده از سوی هیئت مذاکره‌کننده ایران ملاک قضاوت خواهد بود و هرگونه تعهد مغایر با قانون راهبردی مجلس، بدون تصویب قوه مقننه فاقد اعتبار قانونی است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۴۲
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18354 بازدید
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۵۷

متن نهایی توافق باید منتشر شود / هیچ تعهد هسته‌ای بدون مصوبه مجلس اعتبار ندارد

ادعای تازه دونالد ترامپ درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات را افزایش داده است. با وجود این اظهارات، هنوز جزئیات روشنی از مفاد احتمالی توافق و نقاط اختلاف میان دو طرف منتشر نشده است.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر دستیابی به توافق با ایران، اظهار کرد: ابتدا باید مشخص شود کدام یک از متن‌های منتشر شده، متن واقعی و نهایی توافق است.

سخنگوی هیئت مذاکره کننده باید متن نهایی را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهد

وی افزود: سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران باید متن نهایی را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهد تا روشن شود کدام متن، مبنای مذاکرات و توافق احتمالی است.

تفاهم لزوماً به معنای کاهش تنش‌ها و پایان تقابل‌ها نیست

سلیمی با تأکید بر بی‌اعتمادی نسبت به رفتارهای آمریکا گفت: حتی اگر تفاهمی نیز میان دو طرف شکل بگیرد، لزوماً به معنای کاهش تنش‌ها و پایان تقابل‌ها نخواهد بود، زیرا آمریکایی‌ها همچنان به دنبال وارد کردن ضربه اساسی به جمهوری اسلامی ایران هستند.

متن نهایی توافق باید منتشر شود / هیچ تعهد هسته‌ای بدون مصوبه مجلس اعتبار ندارد

آمریکا به دنبال تکرار چرخه ضربه به ایران است

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد طرف آمریکایی در پی ایجاد چرخه‌ای است که بتواند اقدامات و فشارهای خود علیه ایران را در مقاطع مختلف از سر بگیرد و از همین رو باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای موضوع توافق احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.

هرگونه تعهد ایران باید به تصویب مجلس برسد

وی همچنین با اشاره به قانون راهبردی مصوب مجلس در حوزه هسته‌ای تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه قانون مشخصی دارد و هرگونه تعهد از سوی جمهوری اسلامی ایران که مغایر با الزامات و اقدامات راهبردی تعیین شده در حوزه صنعت هسته‌ای باشد، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه ارزش قانونی و حقوقی نخواهد داشت.

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مذاکرات ایران و آمریکا خبر فوری تابناک مجلس حجت الاسلام علیرضا سلیمی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
24
92
پاسخ
بی خیال شو ای شیخ
پاسخ ها
منصور
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
بی خیال چی بشه؟
بی خیال شه که بدیم بره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اگر اون طرف هم بی خیال میشد حرفی بود اا طرف بیخیال ما نمیشه
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اصلا نیازی به مجلس نیست. این چهار ماه که مجلسی نبود اتفاق خاصی نیفتاد. الآنم نباشه هیچ اتفاقی نمیوفته..بود یا نبود مجلس را کسب احساس نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
17
97
پاسخ
ایران با برچیدن انرژی هسته ای موافقت کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
9
166
پاسخ
مجلسی که بعد از 50 روز آتش بس هنوز جرات تشکیل جلسه نداره در صورتی که همه مردم از نظامی و انتظامی و مردم عادی زیر بمباران دشمن مجبور و یا غیر مجبور به کار روزانه ادامه می دادند حق اظهار نظر نداره.اگر تونستید تشکیل جلسه بدید بعد اظهار نظر بفرمایید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
کی جلوتشکیل مجلس گرفته بگین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
49
پاسخ
به تعویق افتادن توافق ظاهرا هیچ وقفه ای در برنامه‌ریزی های خصمانه اسرائیل نخواهد داشت، نمونه آن تحویل اولین هواپیمای سوخت رسانِ بلند پرواز از آمریکا بود ، در آمریکا نیز همین وضعیت وجود دارد بخاطر عمق اقتصاد ، بودجه و ذخایر تقریبا بی پایان سلاح در سطوح مختلف ، تعویق توافق بیشترین اثر تاخیر در بازیابی را بر ایران دارد در حالی جنگ ایران و اسرائیل در آینده، حتمی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
68
پاسخ
وقتی دور بعدی جنگ فرا برسد کسی سوال نخواهد کرد روال اداری در تصویب قوانین در ایران رعایت شده یا نه . شرایط جنگی است و طرفی پیروز است که از همه چیز برای قدرت گیری هرچه بیشتر خود سود برده باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
9
64
پاسخ
یکی به این حاج آقا بگه بابا جان متن نهایی فعلا وجود نداره الان فقط یه تفاهم نامه تهیه شده و تعهدات طرفین برای باز شدن تنگه هرمز با مدیریت ایران و برداشتن محاصره دریایی توسط آمریکا و فرصت ۶۰ روزه ایی که توافق صورت بگیرد
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دوست عزیز امریکا یک ریال امتیاز به ایران نمیده چرا چون تجربه این رو ثابت کرده. امریکا فقط به فکر نفت گاز ایرانه سرزمین ایران هم جزئی از نقشه اسرائیل بزرگ هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
42
پاسخ
مجلس هم برای خودش نقش تعیین می کنه . نظام ایران یک نظام با رهبر و سپس ریاست جمهوری است و کلی ساختار تصمیم ساز و تصمیم گیر دیگر .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
مجلس در جمهوری اسلامی قدرت بالایی دارد و می تواند رییس جمهور را عزل کند منتها ضعیفش کردند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اون مجلسی که رئیس جمهور برکنار میکرد با ۸۰٪ رای مردم بود نه این مجلسی که با ۴٪ اومده در راس امور!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خود پزشکیان با با 29درصد رای واجدین شرایط و رای آذری ها رئیس جمهور شد.ضمن اینکه در اصل قضیه نافی وظایف مجلس نیست و می تواند این کار را انجام دهد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
!جلیلی شما با چند درصد واجدین شرایط رای ، نتونست بالا بیاد؟
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
مجلس در راس امور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
95
پاسخ
مجلس مگه داریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
باید از قالیباف پرسید چرا تعطیلش کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
بیست و نه درصد در برابر چهار درصد...بیش از هفت .برابر است...
خسرو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
75
43
پاسخ
یک برجام دیگر یک کلاه گشاد دیگر یک ترکمن چای دیگر یک گلستان دیگر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
باید یقه اونی رو گرفت که گفت قطعنامه ها کاغذ پاره است اگر اون موقع قطع نامه صادر نشده بود الان این همه توافق خفت بار بسته نمیشد .
کسی که توانش رو نداره نباید هم ادعا کنه
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
13
52
پاسخ
بله درست می فرمایید متن توافق باید منتشر شود .
در صورتی که ارگانهای ها و نهادهای دیگر احساسات و عواطف مردم را تحریک نکنند .
بدنبال آن علیه متن توافق شعار بدهند و به خیابان بریزند .
دوری از جنگ و صلح عاقل ترین و منطقی ترین راه است .
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