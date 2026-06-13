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تابناک گزارش می دهد؛

شمارش معکوس برای سقوط آزاد قیمت خودرو/ وقتی لوکس‌سواران ۴۵۰ میلیون ضرر کردند!

گزارش‌های میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد که با فروکش کردن هیجانات ارزی، خریداران سرمایه‌ای در حال خروج از بازار هستند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۳۹
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15437 بازدید
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۴۳

شمارش معکوس برای سقوط آزاد قیمت خودرو/ وقتی لوکس‌سواران ۴۵۰ میلیون ضرر کردند!

بازار خودرو در معاملات روز جاری شاهد یکی از سنگین‌ترین موج‌های اصلاحی سال ۱۴۰۵ بود. در حالی که خودروهای اقتصادی مانند کوییک و شاهین با افت ملایم قیمت، مقاومت خود را نشان دادند، زلزله اصلی در بخش خودروهای مونتاژی رخ داد؛ جایی که برخی مدل‌های لوکس چینی تنها در یک روز تا ۴۵۰ میلیون تومان از ارزش خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودرو در معاملات امروز شاهد تداوم روند اصلاحی بود که در این میان خودروهای مونتاژی بیشترین ضربه را متحمل شدند.

 در گروه محصولات سایپا، کوییک GXR با ریزش چشمگیر ۲۵ میلیون تومانی به نرخ ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان رسید و شاهین G نیز با افت ۱۶ میلیونی، مرز ۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون تومان را ثبت کرد.

 در جبهه ایران‌خودرو، در حالی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۶ میلیون تومان ارزان شد، خودروی تازه وارد ری‌را برخلاف جریان بازار با رشد ۱۹ میلیون تومانی، برچسب قیمتی ۳ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومانی را به خود اختصاص داد.

زلزله اصلی اما در بازار مونتاژی‌ها رخ داد؛ جایی که تیگو ۹ با سقوط آزاد ۴۵۰ میلیون تومانی در یک روز، روی پله ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ایستاد.

 دیگنیتی پرایم و اکستریم SX نیز به ترتیب با افت ۲۳۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی، سردمداران ریزش قیمت در معاملات امروز بودند. همچنین فیدلیتی الیت و بیجینگ U5 با کاهش‌های فراتر از ۱۰۰ میلیون تومان، روز تلخی را برای فروشندگان رقم زدند.

وضعیت بازار در هفته سوم خرداد ۱۴۰۵ نشان‌دهنده چند سیگنال مهم است اولا آنکه بیشترین میزان ریزش بین ۸ تا ۱۲ درصد در یک هفته متعلق به خودروهای چینی و مونتاژی بود که این موضوع نشان می‌دهد که جهش‌های قیمتی اردیبهشت‌ماه فاقد پشتوانه تقاضای واقعی بوده و اکنون با فروکش کردن هیجانات ارزی، حباب این خودروها در حال تخلیه شدن است.

برخلاف لوکس‌ها، اما خودروهایی مثل کوییک و شاهین افت قیمت ملایم‌تری حدود ۱ تا ۳ درصد را تجربه کرده‌اند علت این امر، بالا بودن تقاضای مصرفی در این رده قیمتی و نزدیکی قیمت بازار به بهای تمام‌شده کارخانه است که اجازه ریزش سنگین را نمی‌دهد.

رشد قیمت خودروهایی مانند ری‌را هم به نظرمی رسد به دلیل کمبود عرضه این مدل‌ها در بازار آزاد است تا دلالان بتوانند علیرغم روند کلی بازار، قیمت این مدل‌های خاص را بالا نگه دارند.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد بازار خودرو در حال حاضر در یک «فاز انتظار» به سر می‌برد و  کاهش قیمت‌ها در خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان نشان‌دهنده خروج خریداران سرمایه‌ای از بازار است که احتمال می رود در صورت ثبات نرخ ارز در روزهای آینده، این روند اصلاحی تا پایان خردادماه ادامه یابد، اما سرعت ریزش در خودروهای داخلی کاهش یافته و به ثبات نسبی برسد.

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برچسب ها
بازار خودرو‌ محصولات سایپا  دیگنیتی پرایم خودروهای مونتاژی قیمت کوییک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
188
پاسخ
ماشین ۸۰۰ میلیونی ظرف ۳ ماه شده ۲ میلیارد، ۲۵ میلیون کاهش یافته قیمت میزنید کاهش چشمگیر؟؟؟؟
پاسخ ها
وطنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تا بوده همین بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خودشون اینو میدونن ولی زدن به اون راه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
هنوز نفهميدي به مرگ ميگيرن تا به تب راضي بشي؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اسمش هم میزا ن سقوط آزاد !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
الحق که گل گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اصلا نباید حتی یک ریال ارزون بشه،این ملت همیشه مشتاق در صف،تا گروون میشه خرسند و خوشحال تر از وقتی هستند که ارزون میشه
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خواب دیدید خیره
کروز بزاره صادرات باز بشه و مردم نفس بکشن؟؟؟
عمراً
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
101
پاسخ
تیگو ۹ میلیارد تومان؟؟
تاسف اوره
پاسخ ها
اردشیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
در آینده نزدیک همین تیگو را 2 میلیارد هم آگهی میکنن بازم بی خریداره . باش و ببین . الآن اوج سرسام آور قیمت طلا و ماشینه که هر دو ریزش شدید پیدا میکنن و دیگه هرگز این قیمتها رو بخودشون نمی بینن . کلا جهت سرمایه گذاری با گذار از دوران جنگ بشدت تغییر میکنه
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
جواب ۱۱۰۹: خواب دیدی خیره
هر وقت پراید شد ۱۰۰ میلیون ،انگاه تیگو هم میشه ۱ میلیارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
73
پاسخ
یهو دویست میلیون و صد میلیون بالا میره ، بعد از کلی تدابیر ده یا بیست میلیون میاد پایین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
99
پاسخ
2 میلیارد میره بالا 16 میلیون میاد پایین میگی ریزش؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
55
پاسخ
همین قیمت ها هم قیمت واقعی نیست قیمت مافیاییه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
69
پاسخ
ماشین 2 برابر شده الان 5 درصد کم شده
ملت را چی فرض کردید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
43
پاسخ
دلالان با سو استفاده از شرایط جنگی کشور خودرو و ملک را با دلار ۴۰۰ هزار تومانی قیمت گذاری کردند ولی الان که صحبت از توافق است باید منتظر سقوط آزاد قیمت ها در بازار باشند.
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
53
پاسخ
تجربه به ما همه ثابت کرده چیزی که گران شد دیگه مثل سابق نخاهد شد مگه چند درصد مردم توانایی خرید خودرو مونتاژی دارند یه پراید مدل ۸۰ را هم با این وضعیت نمیشه خرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
18
4
پاسخ
بسیار عالی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
82
پاسخ
۲ میلیارد برای لگنی به نام شاهین !!!!!
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