بازار خودرو در معاملات روز جاری شاهد یکی از سنگین‌ترین موج‌های اصلاحی سال ۱۴۰۵ بود. در حالی که خودروهای اقتصادی مانند کوییک و شاهین با افت ملایم قیمت، مقاومت خود را نشان دادند، زلزله اصلی در بخش خودروهای مونتاژی رخ داد؛ جایی که برخی مدل‌های لوکس چینی تنها در یک روز تا ۴۵۰ میلیون تومان از ارزش خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودرو در معاملات امروز شاهد تداوم روند اصلاحی بود که در این میان خودروهای مونتاژی بیشترین ضربه را متحمل شدند.

در گروه محصولات سایپا، کوییک GXR با ریزش چشمگیر ۲۵ میلیون تومانی به نرخ ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان رسید و شاهین G نیز با افت ۱۶ میلیونی، مرز ۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون تومان را ثبت کرد.

در جبهه ایران‌خودرو، در حالی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۶ میلیون تومان ارزان شد، خودروی تازه وارد ری‌را برخلاف جریان بازار با رشد ۱۹ میلیون تومانی، برچسب قیمتی ۳ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومانی را به خود اختصاص داد.

زلزله اصلی اما در بازار مونتاژی‌ها رخ داد؛ جایی که تیگو ۹ با سقوط آزاد ۴۵۰ میلیون تومانی در یک روز، روی پله ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ایستاد.

دیگنیتی پرایم و اکستریم SX نیز به ترتیب با افت ۲۳۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی، سردمداران ریزش قیمت در معاملات امروز بودند. همچنین فیدلیتی الیت و بیجینگ U5 با کاهش‌های فراتر از ۱۰۰ میلیون تومان، روز تلخی را برای فروشندگان رقم زدند.

وضعیت بازار در هفته سوم خرداد ۱۴۰۵ نشان‌دهنده چند سیگنال مهم است اولا آنکه بیشترین میزان ریزش بین ۸ تا ۱۲ درصد در یک هفته متعلق به خودروهای چینی و مونتاژی بود که این موضوع نشان می‌دهد که جهش‌های قیمتی اردیبهشت‌ماه فاقد پشتوانه تقاضای واقعی بوده و اکنون با فروکش کردن هیجانات ارزی، حباب این خودروها در حال تخلیه شدن است.

برخلاف لوکس‌ها، اما خودروهایی مثل کوییک و شاهین افت قیمت ملایم‌تری حدود ۱ تا ۳ درصد را تجربه کرده‌اند علت این امر، بالا بودن تقاضای مصرفی در این رده قیمتی و نزدیکی قیمت بازار به بهای تمام‌شده کارخانه است که اجازه ریزش سنگین را نمی‌دهد.

رشد قیمت خودروهایی مانند ری‌را هم به نظرمی رسد به دلیل کمبود عرضه این مدل‌ها در بازار آزاد است تا دلالان بتوانند علیرغم روند کلی بازار، قیمت این مدل‌های خاص را بالا نگه دارند.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد بازار خودرو در حال حاضر در یک «فاز انتظار» به سر می‌برد و کاهش قیمت‌ها در خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان نشان‌دهنده خروج خریداران سرمایه‌ای از بازار است که احتمال می رود در صورت ثبات نرخ ارز در روزهای آینده، این روند اصلاحی تا پایان خردادماه ادامه یابد، اما سرعت ریزش در خودروهای داخلی کاهش یافته و به ثبات نسبی برسد.