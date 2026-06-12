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مالکی در گفت‌و‌گو با تابناک:

ادعای ترامپ درباره توافق با ایران صحت ندارد / هیچ تحول جدیدی در مذاکرات رخ نداده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد ادعای اخیر دونالد ترامپ درباره دستیابی به توافق با ایران گفت: تاکنون هیچ اتفاق جدیدی در روند مذاکرات رخ نداده و هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای نهایی نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۳۸
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13632 بازدید
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۸

ادعای ترامپ درباره توافق با ایران صحت ندارد / هیچ تحول جدیدی در مذاکرات رخ نداده است

ادعای دونالد ترامپ درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق جدید، طی ساعات گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته و بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات میان دو کشور را به صدر اخبار بازگردانده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز جزئیات روشنی از محتوای توافق احتمالی و میزان پیشرفت مذاکرات منتشر نشده است.

در همین زمینه فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق با ایران و احتمال امضای تفاهم‌نامه در روزهای آینده اظهار کرد: از نگاه ما تاکنون هیچ اتفاق جدیدی در روند مذاکرات رخ نداده و شرایط همان شرایط گذشته است.

برخی از مطالبات ایران تعیین تکلیف نشده است

وی افزود: بخشی از پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران از سوی طرف مقابل پذیرفته شده اما همچنان برخی ملاحظات و مطالبات ایران باقی مانده و تعیین تکلیف نشده است. در آخرین رایزنی‌ها نیز این موضوعات به‌طور شفاف مطرح شد و جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود تأکید کرد.

مالکی با اشاره به سفر اخیر فرمانده کل ارتش پاکستان به تهران گفت: در آن نشست، مسئولان ایرانی از جمله آقای قالیباف، دیدگاه‌ها و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران را با صراحت مطرح کردند و مقرر شد این موارد از سوی طرف پاکستانی به آمریکایی‌ها منتقل شود تا مطالبات ایران مورد توجه قرار گیرد.

ادعای ترامپ درباره توافق با ایران صحت ندارد / هیچ تحول جدیدی در مذاکرات رخ نداده است

احتیاط ایران در مذاکرات به دلیل رفتارهای دوگانه آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: پس از آن، شاهد رفتارهای متناقض از سوی آمریکا بودیم؛ از یک سو فضای آتش‌بس و مذاکره مطرح می‌شود و از سوی دیگر تهدیدها و اقدامات تنش‌زا ادامه پیدا می‌کند. همین رفتارهای دوگانه باعث شده است که نگاه ایران به روند مذاکرات با احتیاط بیشتری همراه باشد.

سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در مذاکرات قابل پذیرش نیست

ترامپ چند روز پیش از تهدید به حمله و بمباران سخن می‌گفت اما ناگهان از توافق و تفاهم صحبت می‌کند. این سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در چارچوب مذاکرات قابل پذیرش نیست و نمی‌توان بر اساس چنین مواضع متغیری قضاوت کرد.

وی با انتقاد از اظهارات متناقض رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ترامپ چند روز پیش از تهدید به حمله و بمباران سخن می‌گفت اما ناگهان از توافق و تفاهم صحبت می‌کند. این سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در چارچوب مذاکرات قابل پذیرش نیست و نمی‌توان بر اساس چنین مواضع متغیری قضاوت کرد.

موضوع جدیدی که بر اساس آن ادعای دستیابی به توافق مطرح شود وجود ندارد

مالکی تأکید کرد: در آخرین مباحث مطرح‌شده میان ایران، پاکستان و طرف آمریکایی، موضوع جدیدی که بتوان بر اساس آن ادعای دستیابی به توافق را مطرح کرد وجود نداشته است. اگر توافقی حاصل شود یا روند مذاکرات وارد مرحله جدیدی شود، قطعاً از سوی سخنگوی تیم مذاکره‌کننده و مراجع رسمی کشور اعلام خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۸
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
14
پاسخ
یک نماینده مجلس مطلع تر است یا وزیر امور خارجه؟ آیا مذاکره کننده ایشون اند یا آقای عراقچی؟ چرا هر کی یه چیزی متفاوت میگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
3
12
پاسخ
آقا کشور وزیر امور خارجه دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
13
پاسخ
وزیر خارجه میگه توافق نهایی شده
فرزان
|
Singapore
|
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
13
پاسخ
این بنده خدام به اندازه ما اطلاعات داره حالا فک کردید این و در جریان مذاکره گذاشتن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
16
4
پاسخ
افرین برتو فدای حسین !

ترامپ بسازبفروش یک دروغگوی جوگیر احمق بیش نیست

اهمیتی به حرفهاش ندید .
فراهانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
7
پاسخ
توافقنامه با سگ زرد امضای نکنید ، بمب اتم را بسازید تا ایمن باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
4
پاسخ
تفاهم ممنوع
ستاره
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
0
پاسخ
سلام فکر میکنم این آقا مالکی مرخصی تشریف داشتن و به سلامتی تازه برگشتن
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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