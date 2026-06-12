ادعای ترامپ درباره توافق با ایران صحت ندارد / هیچ تحول جدیدی در مذاکرات رخ نداده است

ادعای دونالد ترامپ درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق جدید، طی ساعات گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته و بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات میان دو کشور را به صدر اخبار بازگردانده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز جزئیات روشنی از محتوای توافق احتمالی و میزان پیشرفت مذاکرات منتشر نشده است.

در همین زمینه فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق با ایران و احتمال امضای تفاهم‌نامه در روزهای آینده اظهار کرد: از نگاه ما تاکنون هیچ اتفاق جدیدی در روند مذاکرات رخ نداده و شرایط همان شرایط گذشته است.

برخی از مطالبات ایران تعیین تکلیف نشده است

وی افزود: بخشی از پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران از سوی طرف مقابل پذیرفته شده اما همچنان برخی ملاحظات و مطالبات ایران باقی مانده و تعیین تکلیف نشده است. در آخرین رایزنی‌ها نیز این موضوعات به‌طور شفاف مطرح شد و جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود تأکید کرد.

مالکی با اشاره به سفر اخیر فرمانده کل ارتش پاکستان به تهران گفت: در آن نشست، مسئولان ایرانی از جمله آقای قالیباف، دیدگاه‌ها و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران را با صراحت مطرح کردند و مقرر شد این موارد از سوی طرف پاکستانی به آمریکایی‌ها منتقل شود تا مطالبات ایران مورد توجه قرار گیرد.

احتیاط ایران در مذاکرات به دلیل رفتارهای دوگانه آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: پس از آن، شاهد رفتارهای متناقض از سوی آمریکا بودیم؛ از یک سو فضای آتش‌بس و مذاکره مطرح می‌شود و از سوی دیگر تهدیدها و اقدامات تنش‌زا ادامه پیدا می‌کند. همین رفتارهای دوگانه باعث شده است که نگاه ایران به روند مذاکرات با احتیاط بیشتری همراه باشد.

سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در مذاکرات قابل پذیرش نیست

ترامپ چند روز پیش از تهدید به حمله و بمباران سخن می‌گفت اما ناگهان از توافق و تفاهم صحبت می‌کند. این سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در چارچوب مذاکرات قابل پذیرش نیست و نمی‌توان بر اساس چنین مواضع متغیری قضاوت کرد.

وی با انتقاد از اظهارات متناقض رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ترامپ چند روز پیش از تهدید به حمله و بمباران سخن می‌گفت اما ناگهان از توافق و تفاهم صحبت می‌کند. این سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در چارچوب مذاکرات قابل پذیرش نیست و نمی‌توان بر اساس چنین مواضع متغیری قضاوت کرد.

موضوع جدیدی که بر اساس آن ادعای دستیابی به توافق مطرح شود وجود ندارد

مالکی تأکید کرد: در آخرین مباحث مطرح‌شده میان ایران، پاکستان و طرف آمریکایی، موضوع جدیدی که بتوان بر اساس آن ادعای دستیابی به توافق را مطرح کرد وجود نداشته است. اگر توافقی حاصل شود یا روند مذاکرات وارد مرحله جدیدی شود، قطعاً از سوی سخنگوی تیم مذاکره‌کننده و مراجع رسمی کشور اعلام خواهد شد.