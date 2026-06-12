هافبک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به موضوع حملات آمریکایی-اسرائیلی به خاک ایران گفت: در ماه‌های اخیر همه ما درگیر این اتفاقات بودیم و طبیعی است برای خانواده‌هایمان و آنچه در کشور ایران می‌گذرد، نگران باشیم.

همه ما پذیرفته بودیم که خانواده‌هایمان نمی‌توانند در طول تورنمنت در کنارمان باشند. همه باید به قوانین کشورها احترام بگذاریم اما اینکه برخی از اعضای اصلی تیم نتوانند کنارمان باشند، غیرقابل‌پذیرش است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سعید عزت‌اللهی، هافبک تیم ملی فوتبال ایران که هم اکنون در مکزیک و اردوی تیم به سر می‌برد تا برای نخستین دیدار ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا مقابل نیوزلند در گروه G آماده شود، با رویترز گفت‌وگویی انجام داده است. او در ابتدای این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا اخبار درباره ایران را پیگیری می‌کند و چگونه این مسائل را از لحاظ ذهنی مدیریت می‌کند، اظهار داشت: یک فرصت طلایی برای ماست تا شجاع‌تر و متحدتر از قبل باشیم و یک قدم رو به جلو برای کشورمان برداریم.

در جنگ نگران ایران و خانواده‌هایمان بودیم

وی درباره اینکه پس از حضور تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک، شاهد از سرگیری برخی حملات به خاک ایران از سوی آمریکا و اسرائیل بودیم و در این وضعیت به عنوان بازیکن چه نقشی می‌توانند ایفا کنند، گفت: در ماه‌های اخیر همه ما درگیر این اتفاقات بودیم و طبیعی است برای خانواده‌هایمان و آنچه در کشور ایران می‌گذرد، نگران باشیم. با این حال اکنون که تیم ملی ایران اینجا حضور دارد، فرصت خیلی خوبی است تا نماینده شایسته‌ای برای کشورمان باشیم.

می‌خواهیم تصویر واقعی ایران را به جهان نشان دهیم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران تأکید کرد: می‌خواهیم فرهنگ و دین مردم ایران را به دنیا معرفی کرده و تصویر واقعی از کشورمان به همه جهان نشان بدهیم. همچنین با توجه به نزدیکی اولین بازی، چاره‌ای نداریم جز اینکه صددرصد روی کار خودمان متمرکز باشیم.

از حضور تیم ملی در تی‌خوآنا خوشحالیم

عزت‌اللهی درباره دیدگاهش نسبت به شهر تیخوانا (شهری که کمپ تیم ملی ایران در آن مستقر است)، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توانم درباره تیخوانا بگویم، مردمش هستند که رفتار بسیار خوبی با ما داشته و تیم ما را بسیار دوست داشتند. از حضور در این شهر خیلی خوشحالیم و کمپ خود در جام جهانی را اینجا برگزار می‌کنیم.

موضوع صدور ویزاهای تیم ملی تعجب‌آور است

وی در پاسخ به اینکه آیا روند صدور ویزاها برای حضور در آمریکا روی تیم شما اثر گذاشته است، تصریح کرد: به عنوان بازیکنی که سومین جام جهانی‌اش را پشت سر می‌گذارد، اتفاقاتی که درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ما رخ داده، برای من بسیار تعجب‌آور است. همه ما پذیرفته بودیم که خانواده‌هایمان نمی‌توانند در طول تورنمنت در کنارمان باشند. همه باید به قوانین کشورها احترام بگذاریم اما اینکه برخی از اعضای اصلی تیم نتوانند کنارمان باشند، غیرقابل‌پذیرش است.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: سرپرست، مدیر اجرایی، تیم رسانه‌ای و... افراد کلیدی تیم هستند و نبودشان در تیم تأثیرگذار است اما همچنان امیدواریم در روزهای آینده این مشکل حل شود.

از فیفا انتظار داریم برای صدور ویزای اعضای تیم تلاش کند

عزت‌اللهی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا فیفا به اندازه کافی تلاش کرده تا همه اعضای تیم ملی ایران ویزای آمریکا را دریافت کنند، گفت: به عنوان بازیکن در جایگاهی نیستم که بگویم واقعاً چنین اتفاقی افتاده یا خیر اما از فیفا انتظار داریم در فاصله باقی‌مانده تا اولین بازی‌مان، ویزای همه اعضای تیم صادر شود؛ زیرا همه نفراتی که تاکنون برای آنها ویزا صادر نشده، از اعضای اصلی و تأثیرگذار تیم ملی ایران هستند.

خانواده من در آرامش هستند

هافبک تیم ملی فوتبال در پایان درباره اینکه آیا اعضای خانواده‌اش در ایران در حال حاضر در امنیت هستند، گفت: خانواده من اکنون با خیال راحت و در آرامش در ایران زندگی می‌کنند.