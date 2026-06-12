مقام آمریکایی مدعی سرنگونی دو پهپاد ایرانی شد

شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) ادعا کرد: در پی تلاش ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، نیرو‌های آمریکایی دو پهپاد ایرانی را سرنگون کردند.

شبکه فاکس نیوز پنجشنبه شب به وقت محلی به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که دو پهپاد ایرانی را سرنگون کرده‌اند.

به گزارش تابناک؛ شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) ادعا کرد: در پی تلاش ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، نیرو‌های آمریکایی دو پهپاد ایرانی را سرنگون کردند.

این مقام پنتاگون مدعی شد: «به نظر می‌رسد ایران امشب (پنجشنبه شب) تلاش کرده است کشتی‌های تجاریِ در حال عبور از تنگه هرمز را هدف قرار دهد.»

این مقام پنتاگون ادعا کرد: «نیرو‌های آمریکایی دو پهپاد تهاجمی یک طرفه (انتحاری) ایرانی را سرنگون کردند و تردد کشتی‌ها از طریق تنگه همچنان ادامه دارد.»

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این ادعا کرده بود که توافق با ایران ممکن است ظرف چند روز امضا شود و تنگه هرمز به عنوان بخشی از این توافق بازگشایی خواهد شد.

ترامپ عصر پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد: «ما به تازگی به یک توافق عالی در مورد جنگ با ایران رسیده‌ایم و قرار است اسناد نهایی شوند که باید طی چند روز آینده انجام شود. احتمالاً در اروپا امضا خواهیم داشت و این چیز خوبی است.»

رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی دیگر در شامگاه پنجشنبه به وقت محلی پس از ادعای اینکه با جمهوری اسلامی ایران به توافقی دست یافته است، مدعی شد که ایالات متحده امروز به جنگ با ایران پایان داده است.