«یون سوک یول» رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی به جرم، دستور حمله پهپاد‌های نظامی بر فراز کره شمالی برای ایجاد بهانه‌ای برای اعلام حکومت نظامی ناموفق در دسامبر ۲۰‌۲۴ به ۳۰ سال زندان محکوم شد

به گزارش تابناک؛ دادگاهی در کره‌جنوبی یون سوک یول، رئیس‌جمهور عزل‌شدۀ این کشور را به‌خاطر اعزام پهپادهای نظامی به کره‌شمالی به ۳۰ سال زندان محکوم و اعلام کرد که او این اقدام را به‌عنوان دستاویزی برای اعلام فاجعه‌بار حکومت نظامی در سال ۲۰۲۴ طراحی کرده بود.

پرواز این پهپادها که ۲ ماه پیش‌از تعلیق حکومت غیرنظامی توسط یون انجام شد، خشم پیونگ‌یانگ را برانگیخته بود و کره‌شمالی، سئول را به پرتاب اعلامیه‌های تبلیغاتی متهم کرده بود.

براساس خلاصه‌ای از رأی دادگاه که خبرگزاری فرانسه آن را منتشر کرده، قاضی‌ها تأکید کرده‌اند که «یون قصد داشته پیونگ‌یانگ را به انجام اقدامات مسلحانه یا مشابه آن علیه ارتش یا مردم کره‌جنوبی تحریک کند.»

آن‌ها همچنین گفته‌اند که «یون می‌خواست تنش‌های نظامی بین ۲ کُره را افزایش دهد و یک بحران ملی ساختگی ایجاد کند تا اعلام حکومت نظامی‌اش قابل توجیه باشد».

یون همچنان در انتظار رسیدگی به فرجام‌خواهی حکم حبس ابد خود به‌اتهام «رهبری یک شورش از طریق اعلام حکومت نظامی» است و در بازداشت به‌سر می‌برد.