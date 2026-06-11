علت قطعیبرق در شهرهای جنوب غرب تهران اعلام شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز (۲۱ خردادماه) برخی کاربران در فضای مجازی از قطعی برق آنها در برخی از نقاط شهرهای گلستان، صالحیه و اسلامشهر خبر داده بودند. در این رابطه شرکت توزیع برق استان تهران در پاسخ پیگیریهای خبرنگار فارس طی اطلاعیهای اعلام کرد:
با توجه به اختلال و قطعی برق در برخی از نواحی شهرستانهای بهارستان، رباطکریم و اسلامشهر، به آگاهی شهروندان گرامی این شهرستانها میرساند، مشکل پیشآمده هیچگونه ارتباطی با طرحهای مدیریت مصرف برق نداشته و ناشی از بروز یک نقص فنی در بخش «فوق توزیع» بوده است.
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، بلافاصله پس از وقوع حادثه، بی درنگ اقدامات لازم را جهت مدیریت بار شبکه و تأمین برق مشترکان خود آغاز نمود و تیمهای فنی این شرکت در تعامل با مسئولین بخش فوق توزیع، در راستای رفع کامل نقص فنی و بازگشت پایدار جریان برق به مناطق یادشده، تمام امکانات خود را به کار گرفتند و هم اکنون خوشبختانه شاهد رفع این مشکل هستیم و شبکه در حالت پایدار قرار دارد.
در پایان جا دارد به سهم خود از صبر و شکیبایی شما شهروندان فهیم در تحمل این شرایط ناخواسته، صمیمانه سپاسگزاری نماییم و اطمینان میدهیم که به صورت شبانه روزی وضعیت شبکه از سوی کارشناسان این شرکت پایش میشود و در صورت بروز و ظهور هر مشکلی بلافاصله نیروهای فنی ما برای برطرف نمودن مشکل، با تمام توان به میدان میآیند.