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افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس

ورزشگاه آزتکا در شهر مکزیکوسیتی مکزیک، میزبان افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که پیش از این در جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ هم میزبان جام جهانی بوده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۲۸
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54127 بازدید
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۷

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز

مراسم افتتاحیه جام جهانی در یک ورزشگاه خاطره‌انگیز برای فوتبالدوستان جهان برگزار شد؛ ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی که در میزبانی از دو جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ برگزار کننده دیدار فینال هم بود که در پایان جام جهانی ۱۹۷۰ پله با برزیل جام را بالای سر برد و در جام جهانی ۱۹۸۶ این افتخار نصیب مارادونا و آرژانتین شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با برگزاری مراسم افتتاحیه و پس از آن دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی از گروه A مسابقات آغاز می‌شود. سوت دیدار افتتاحیه از ساعت ۲۲:۳۰ امشب (پنجشنبه) در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی به صدا در می‌آید، اما پیش از آن و براساس برنامه‌ریزی فیفا مراسم افتتاحیه از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران (۱۲ ظهر به وقت محلی) برگزار شد.

مراسم افتتاحیه شامل بخش‌های مختلفی بود که در بخشی از این مراسم شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با نام «دای دای» (Dai Dai) را اجرا کرد. این قطعه با همکاری «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریه‌ای تولید شده و نام آن از یک عبارت ایتالیایی به معنای «بیا برویم» یا «زود باش» گرفته شده است.

علاوه بر شکیرا، «جی بالوین» ستاره موسیقی رگتون کلمبیا و «تایلا» خواننده مطرح آفریقای جنوبی نیز در مراسم افتتاحیه مکزیک روی صحنه رفتند.

مراسم افتتاحیه جام جهانی حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه به طول انجامید و با محوریت فرهنگ بومی مکزیک، هنر سنتی «پاپل پیکادو» و اجراهای فولکلور مدرن طراحی شده بود. پس از پایان مراسم افتتاحیه و اجرای خوانندگان این مراسم، ورزشگاه آماده برگزاری بازی شد.

مهدوی‌کیا میهمان ویژه فیفا
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۲:۴۶

مهدی مهدوی‌کیا که در تیم اسطوره‌های فیفا قرار دارد، به عنوان تنها میهمان ایرانی ویژه در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی حضور یافت.

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس

به وجد آمدن تماشاگران با اجرای شکیرا
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۱:۴۹

شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با نام «دای دای» (Dai Dai) رابه همراه «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریه‌ای اجرا کرد که ورزشگاه آزتکا حین اجرای این ترانه به وجد آمد و به نوعی ورزشگاه منفجر شد.

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز + فیلم و عکس

تصاویری از مراسم افتتاحیه جام جهانی
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۱:۴۶

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز + فیلم و عکس

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز + فیلم و عکس

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز + فیلم و عکس

حضور یورگن کلوپ و توماس مولر در آزتکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۱:۳۲

یورگن کلوپ و توماس مولر در ورزشگاه آزتکا حاضر شدند تا از نزدیک مراسم افتتاحیه را تماشا کنند.

تعداد بازدید : 10261
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بخشی از مراسم سنتی در افتتاحیه جام جهانی
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۱:۲۷
تعداد بازدید : 11036
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هواداران آفریقای جنوبی در ورزشگاه
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۱:۰۴

هواداران آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا حضور پیدا کرده‌اند تا تماشاگر دیدار تیم‌شان مقابل مکزیک باشند.

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز + فیلم و عکس

ازدحام جمعیت پشت درهای ورزشگاه آزتکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۱:۰۰

بیش از ۸۰ هزار تماشاگر برای دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بین مکزیک و آفریقای جنوبی در این ورزشگاه حضور خواهند داشت.

تعداد بازدید : 8132
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حضور نمادهای جام جهانی در ورزشگاه پیش از افتتاحیه
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۰:۴۶

نمادهای (مسکات) جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که به دلیل وجود سه میزبان به سه شکل طراحی شده، برای دیدار افتتاحیه در ورزشگاه آزتکا حضور دارند.

این نمادها شامل یک گوزن شمالی به نام «میپل» نماد کشور کانادا، یک جگوار به نام «زایو» نماد کشور مکزیک و یک عقاب سرسفید به نام «کلاچ» نماد کشور آمریکا هستند.

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز

«قوم آزتک» در راه ورزشگاه آزتکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۰:۴۱

پیش از شروع دیدار افتتاحیه جام جهانی ویدیوی جالبی از هواداران مکزیکی منتسب به «قوم آزتک» در خیابان‌های مکزیکوسیتی در راه ورزشگاه آزتکا منتشر شده است.

تعداد بازدید : 5408
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۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۲۰:۳۰

ورزشگاه آزتکا برای دیدار افتتاحیه آماده‌سازی شده است.

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز

این خبر به روز می‌شود/ افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز

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جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا کانادا مکزیک فیفا شکیرا افتتاحیه جام جهانی گروه A تیم ملی مکزیک تیم ملی آفریقای جنوبی تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
45
پاسخ
به نظر من وقتش رسیده که تلویزیون ایران هم سانسور را بزاره کنار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
30
پاسخ
تابناک کامنت ها هم دیگه سانسور نکن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ببینیم تو این جام جهانی از چی رونمایی میکنن؟؟؟مرض جدید؟؟موجودات اهریمنی به اسم موجودات فضایی؟؟قحطی؟؟
چی بالاخره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
41
18
پاسخ
علاقه ای ندارم ، جام جهانی را در کشور ظالم و تروریست آمرکا دنبال کنم. بی اهمیت ترین جام جهانی است که تا به حال در عمرم داشته ام. کاش کل آمریکا منهدم شود. دنیا بهتر می شود اگر این اتفاق بیافتد.
پاسخ ها
amir
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
احسنت
ایکاش منفی دهندگان ذره ای از درک عمیق شما را می داشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
5
پاسخ
تابناک جان چه پیشرفتی کردی عکس زنان نیمه برهنه میزاری؟
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
6
پاسخ
لطفا نظرات حاوی توهین را هم منتشر بفرمایید
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