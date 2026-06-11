افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطرهساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدویکیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
مراسم افتتاحیه جام جهانی در یک ورزشگاه خاطرهانگیز برای فوتبالدوستان جهان برگزار شد؛ ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی که در میزبانی از دو جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ برگزار کننده دیدار فینال هم بود که در پایان جام جهانی ۱۹۷۰ پله با برزیل جام را بالای سر برد و در جام جهانی ۱۹۸۶ این افتخار نصیب مارادونا و آرژانتین شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با برگزاری مراسم افتتاحیه و پس از آن دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی از گروه A مسابقات آغاز میشود. سوت دیدار افتتاحیه از ساعت ۲۲:۳۰ امشب (پنجشنبه) در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی به صدا در میآید، اما پیش از آن و براساس برنامهریزی فیفا مراسم افتتاحیه از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران (۱۲ ظهر به وقت محلی) برگزار شد.
مراسم افتتاحیه شامل بخشهای مختلفی بود که در بخشی از این مراسم شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با نام «دای دای» (Dai Dai) را اجرا کرد. این قطعه با همکاری «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریهای تولید شده و نام آن از یک عبارت ایتالیایی به معنای «بیا برویم» یا «زود باش» گرفته شده است.
علاوه بر شکیرا، «جی بالوین» ستاره موسیقی رگتون کلمبیا و «تایلا» خواننده مطرح آفریقای جنوبی نیز در مراسم افتتاحیه مکزیک روی صحنه رفتند.
مراسم افتتاحیه جام جهانی حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه به طول انجامید و با محوریت فرهنگ بومی مکزیک، هنر سنتی «پاپل پیکادو» و اجراهای فولکلور مدرن طراحی شده بود. پس از پایان مراسم افتتاحیه و اجرای خوانندگان این مراسم، ورزشگاه آماده برگزاری بازی شد.
مهدی مهدویکیا که در تیم اسطورههای فیفا قرار دارد، به عنوان تنها میهمان ایرانی ویژه در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی حضور یافت.
شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با نام «دای دای» (Dai Dai) رابه همراه «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریهای اجرا کرد که ورزشگاه آزتکا حین اجرای این ترانه به وجد آمد و به نوعی ورزشگاه منفجر شد.
هواداران آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا حضور پیدا کردهاند تا تماشاگر دیدار تیمشان مقابل مکزیک باشند.
نمادهای (مسکات) جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که به دلیل وجود سه میزبان به سه شکل طراحی شده، برای دیدار افتتاحیه در ورزشگاه آزتکا حضور دارند.
این نمادها شامل یک گوزن شمالی به نام «میپل» نماد کشور کانادا، یک جگوار به نام «زایو» نماد کشور مکزیک و یک عقاب سرسفید به نام «کلاچ» نماد کشور آمریکا هستند.
ورزشگاه آزتکا برای دیدار افتتاحیه آمادهسازی شده است.
چی بالاخره
ایکاش منفی دهندگان ذره ای از درک عمیق شما را می داشتند