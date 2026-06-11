نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به تهدیدات مداوم گروه‌های مقاومت و چالش‌های امنیتی جدید از جمله حملات پهپادی، به توان عملیاتی بالای پهپادهای حزب‌الله لبنان اعتراف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که ارتش این رژیم در مقابله با پهپاد‌های انتحاری حزب‌الله با چالش‌هایی مواجه است و تل‌آویو برای مقابله با آنها به دنبال راه حل است.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، نتانیاهو همچنین تصریح کرد حزب‌الله با قدرت هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌شود امنیت به شمال فلسطین اشغالی بازگردانده شود.

نتانیاهو با چشم‌پوشی از موفقیت‌ها و توان عملیاتی بالای حزب‌الله مدعی شد: ما به خاطر ایجاد امنیت به درگیری ادامه می‌دهیم، حزب‌الله را هدف قرار می‌دهیم و ضربه قوی به آنها وارد می‌کنیم.

نتانیاهو افزود: درخواست برای مسکن و شهرک‌سازی در جنوب در مقایسه با قبل از هفت اکتبر به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

وی همچنین گفت کابینه رژیم اشغالگر مبلغ یک میلیارد شکِل به شهرک‌های یهودی‌نشین در بلندی‌های جولان اختصاص داده است.