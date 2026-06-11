انتقال زندانیان تبعه افغانستان به کشورشان

طبق اعلام معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، زندانی تبعه افغانستان به کشورشان منتقل شدند.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، از انتقال ۵۹۸ زندانی افغانستانی به کشورشان خبر داد.

جلالیان در این‌باره اظهار داشت: این افراد، یازدهمین گروه از اتباع افغانستانی محبوس در زندان‌های کشورمان هستند که پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس میان دو کشور، تحویل مقامات قضایی افغانستان شدند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محکومیت حبس این افراد عمدتا در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است افزود: با لحاظ معیار‌های انسان‌دوستانه و حقوق بشری، این افراد برای گذراندن باقی‌مانده دوران محکومیت حبس خود به افغانستان منتقل شدند.

وی اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری در طول جنگ تحمیلی سوم نیز ادامه داشته که ماحصل آن انتقال حدود ۶۰۰ تبعه افغانستانی محبوس در کشورمان به افغانستان است.