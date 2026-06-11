رئیسجمهور لبنان خواستار خروج اسراییل از لبنان شد
رئیسجمهور لبنان امروز (پنجشنبه) در اظهاراتی خواستار خروج رژیم صهیونیستی از لبنان شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۸۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان خاطرنشان کرد که کشورش به دنبال خاتمه بخشیدن به دشمنی با رژیم اشغالگر بر اساس خروج و عقبنشینی ارتش این رژیم از جنوب لبنان و توقف حملات و استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور است.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، ژوزف عون در ادامه تصریح کرد که کشور به رغم فشارها و حملات به مذاکرات با طرف اسرائیلی ادامه میدهد.
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