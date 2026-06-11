به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان خاطرنشان کرد که کشورش به دنبال خاتمه بخشیدن به دشمنی با رژیم اشغالگر بر اساس خروج و عقب‌نشینی ارتش این رژیم از جنوب لبنان و توقف حملات و استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور است.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، ژوزف عون در ادامه تصریح کرد که کشور به رغم فشار‌ها و حملات به مذاکرات با طرف اسرائیلی ادامه می‌دهد.