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ترامپ: امشب ایران را خیلی سخت بمباران خواهیم کرد

ترامپ: آمریکا امشب هم به ایران حمله خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۸۰
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ترامپ: امشب ایران را خیلی سخت بمباران خواهیم کرد

ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی که به ادعای ترامپ نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندی‌های دفاعی آن، همراه با بخش عمده‌ای از قابلیت‌های تهاجمی‌اش، از بین رفته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او ادعا کرد: «در آینده‌ای نه‌چندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همان‌گونه که این کار را در ونزوئلا انجام داده‌ایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.»

ترامپ: امشب ایران را خیلی سخت بمباران خواهیم کرد

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