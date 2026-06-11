ترامپ: امشب ایران را خیلی سخت بمباران خواهیم کرد
ترامپ: آمریکا امشب هم به ایران حمله خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۸۰| |
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ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی که به ادعای ترامپ نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندیهای دفاعی آن، همراه با بخش عمدهای از قابلیتهای تهاجمیاش، از بین رفته است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او ادعا کرد: «در آیندهای نهچندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همانگونه که این کار را در ونزوئلا انجام دادهایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.»
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