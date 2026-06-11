وزیر دفاع انگلیس استعفا کرد
وزیر دفاع انگلیس به دلیل اختلاف نظر با نخست وزیر کشورش درباره بودجه، استعفا داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۷۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جان هیلی وزیر دفاع انگلیس کناره گیری از سمت خود را اعلام کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، وزیر دفاع انگلیس به دلیل اختلاف نظرش با کر استارمر نخست وزیر کشورش در مورد بودجه استعفا داد.
جان هیلی در اولین اظهارنظر در این باره گفت: طرح دفاعی کر استارمر ناکام خواهد ماند و انگلیس را ناامن تر می کند.
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