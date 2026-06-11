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سیاست‌های متناقض عربستان و کویت علیه ایران!

کویت و عربستان سعودی با نادیده گرفتن حملات آمریکا از پایگاه‌های نظامی خود در منطقه به ایران، «دفاع مشروع» جمهوری اسلامی ایران در قبال این تجاوزات را محکوم کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۶۹
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سیاست‌های متناقض عربستان و کویت علیه ایران!

وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای بدون اشاره به ادامه تجاوزات آمریکا از خاک این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر تهران را به «حملات شوم و مکرر» متهم کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این بیانیه آمده است: «کویت حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و دفاع از سرزمین‌ها و تأسیسات خود محفوظ می‌دارد».

وزارت خارجه کویت همچنین مدعی شد: «تکرار حملات ایران، نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی و سازمان‌یافته‌ای است که کویت هرگز آن را نخواهد پذیرفت».

همزمان، وزارت خارجه عربستان سعودی نیز با نادیده گرفتن حملات آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه علیه ایران، تکرار حملات ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان تاکید شده که پادشاهی سعودی خواستار روی آوردن به رویکرد حکیمانه، بازگشت به روند دیپلماسی و تکمیل روند مذاکرات تحت نظارت پاکستان و همراه با تلاش‌های دولت قطر است.
 

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