محسن رضایی: آمریکا تنها یک انتخاب دارد
واشنگتن باید بین پذیرش شروط ایران و از دادن تتمه حیثیتش در جهان، یکی را انتخاب کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس هشت ساله در پیامی به زبان انگلیسی نوشت: رئیسجمهور نامتعادل آمریکا خیال میکند با بمب میتواند از باتلاق و بنبست خودساخته خارج شود. اما با موشکهای ایرانی، بیشتر در منجلاب فرو خواهد رفت.
وی افزود: واشنگتن باید بین پذیرش شروط ایران و از دادن تتمه حیثیتش در جهان، یکی را انتخاب کند.
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