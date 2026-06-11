محسن رضایی: آمریکا تنها یک انتخاب دارد

واشنگتن باید بین پذیرش شروط ایران و از دادن تتمه حیثیتش در جهان، یکی را انتخاب کند.

به گزارش تابناک؛ فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس هشت ساله در پیامی به زبان انگلیسی نوشت: رئیس‌جمهور نامتعادل آمریکا خیال می‌کند با بمب می‌تواند از باتلاق و بن‌بست خودساخته خارج شود. اما با موشک‌های ایرانی، بیشتر در منجلاب فرو خواهد رفت.

وی افزود: واشنگتن باید بین پذیرش شروط ایران و از دادن تتمه حیثیتش در جهان، یکی را انتخاب کند.