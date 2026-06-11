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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل گروه A جام جهانی ۲۰۲۶/ افتتاحیه تکراری پس از ۱۶ سال

دقیقاً پس از ۱۶ سال دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ در جام جهانی ۲۰۲۶ تکرار خواهد شد، فقط با این تفاوت که این بار به جای آفریقای جنوبی، مکزیک میزبان مسابقه افتتاحیه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۶۴
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برنامه کامل گروه A جام جهانی ۲۰۲۶/ افتتاحیه تکراری پس از ۱۶ سال

گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ متنوع‌ترین گروه از نظر قاره‌ای است که علاوه بر مکزیک میزبان به عنوان تیمی از آمریکای شمالی، شامل جمهوری چک از قاره اروپا، کره جنوبی از قاره آسیا و همچنین آفریقای جنوبی از قاره آفریقا می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از امروز (پنجشنبه، ۲۱ خرداد) آغاز می‌شود که دیدار افتتاحیه میان دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی در گروه A برگزار می‌شود. دیداری که تکرار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ به میزبانی آفریقای جنوبی بود و روز جمعه ۲۱ خرداد ۸۹ در ژوهانسبورگ برگزار شد و با نتیجه یک - یک خاتمه یافت.

حالا دقیقاً پس از ۱۶ سال دیدار افتتاحیه تکرار خواهد شد، فقط با این تفاوت که این بار به جای آفریقای جنوبی، مکزیک میزبان مسابقه افتتاحیه خواهد بود. این دومین میزبانی مکزیکی‌ها در جام جهانی پس از سال ۱۹۸۶ است که به تنهایی از جام جهانی میزبانی کردند و حالا بزرگ‌ترین جام جهانی تاریخ را با حضور ۴۸ تیم و به صورت مشترک با کانادا و ایالات متحده آمریکا میزبانی خواهند کرد.

اینجا می‌توانید کامل‎‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.

  • گروه A: مکزیک، کره‌جنوبی، آفریقای جنوبی و جمهوری چک

پنجشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ جون ۲۰۲۶)

  • مکزیک - آفریقای جنوبی - ساعت: ۲۲:۳۰ - ورزشگاه آزتک - مکزیکوسیتی

جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ جون ۲۰۲۶)

  • کره‌جنوبی - جمهوری چک - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا

پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ جون ۲۰۲۶)

  • جمهوری چک - آفریقای جنوبی - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)

  • مکزیک - کره‌جنوبی - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا

پنجشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ جون ۲۰۲۶)

  • جمهوری چک - مکزیک - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آزتک - مکزیکوسیتی
  • آفریقای جنوبی - کره‌جنوبی - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
6
پاسخ
کاش افتتاحیه تکراری رو بدون سانسور میشد ببینم
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