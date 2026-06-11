زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بیتیاس در فینال
قطعه «دای دای» با اجرای شکیرا و با همکاری «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریهای تولید شده و نام آن از یک عبارت ایتالیایی به معنای «بیا برویم» یا «زود باش» گرفته شده است که پیش از دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی اجرا خواهد شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تنها چند ساعت تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و تاکنون جزئیاتی از مراسم افتتاحیه بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها منتشر شده است؛ تورنمنتی که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ به شکلی متفاوت از دورههای گذشته برگزار میشود و برای نخستین بار سه کشور میزبان به صورت همزمان در آغاز این رویداد جهانی نقش خواهند داشت. در واقع پیش از نخستین مسابقه هر یک از کشورهای میزبان، مراسم ویژهای برگزار میشود که همگی با یک تم مشترک طراحی شدهاند؛ تمی که بر نقش فوتبال در پیوند ملتها و فرهنگها تأکید دارد.
شکیرا ستاره افتتاحیه مکزیک
مهمترین بخش مراسم افتتاحیه در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد؛ جایی که تیم ملی مکزیک از ساعت ۲۲:۳۰ امشب (پنجشنبه) در دیدار افتتاحیه جام جهانی به مصاف آفریقای جنوبی میرود. طبق اعلام رسمی، شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی، در این مراسم ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با نام «دای دای» (Dai Dai) را اجرا خواهد کرد. این قطعه با همکاری «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریهای تولید شده و نام آن از یک عبارت ایتالیایی به معنای «بیا برویم» یا «زود باش» گرفته شده است.
علاوه بر شکیرا، «جی بالوین» ستاره موسیقی رگتون کلمبیا و «تایلا» خواننده مطرح آفریقای جنوبی نیز در مراسم افتتاحیه مکزیک روی صحنه خواهند رفت.
گزارشها حاکی است که مراسم افتتاحیه مکزیک حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه به طول خواهد انجامید و با محوریت فرهنگ بومی مکزیک، هنر سنتی «پاپل پیکادو» و اجراهای فولکلور مدرن طراحی شده است.
زمان آغاز مراسم افتتاحیه
قرار است مراسم افتتاحیه در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران (۱۲ ظهر به وقت محلی) آغاز شود که شامل بخشهای مختلفی میشود. دو تیم از ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه برای گرم کردن پیش از مسابقه وارد زمین خواهند شد و سوت آغاز بازی ساعت ۲۲:۳۰ به صدا در میآید.
سه افتتاحیه برای یک جام جهانی
جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دورهای است که به صورت مشترک در سه کشور برگزار میشود و به همین دلیل فیفا تصمیم گرفته برای هر کشور میزبان مراسم ویژهای در نظر بگیرد.
در کانادا، مراسم افتتاحیه پیش از دیدار این کشور مقابل بوسنی و هرزگوین در شهر تورنتو برگزار خواهد شد. این برنامه با محوریت «موزاییک فرهنگی کانادا» طراحی شده و قرار است تنوع فرهنگی این کشور را به نمایش بگذارد. «مایکل بوبله» و «آلانیس موریست» از چهرههای اصلی این مراسم هستند. این دیدار هم ساعت ۲۲:۳۰ جمعهشب به وقت تهران آغاز خواهد شد، اما اجراهای ویژه برای افتتاحیه تورنتو از ساعت ۲۱ آغاز میشود.
در آمریکا نیز ورزشگاه سوفای لسآنجلس میزبان جشن افتتاحیه پیش از دیدار آمریکا و پاراگوئه خواهد بود. دیداری که بامداد شنبه و از ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز میشود و پیش از شروع بازی و از ساعت ۳:۰۰ بامداد به وقت تهران هنرمندانی چون «کتی پری»، «فیوچر»، «آنیتا»، «لیسا» از گروه بلکپینک و «رما» اجرا خواهند داشت.
جام جهانی با طعم سوپربول
فیفا همچنین تأیید کرده است که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، فینال این مسابقات دارای برنامه ویژه بین دو نیمه مشابه سوپربول آمریکا خواهد بود.
در این برنامه که ۱۹ جولای ۲۰۲۶ و در جریان فینال جام جهانی برگزار میشود، شکیرا در کنار «مدونا» و گروه مشهور کرهای «بیتیاس» اجرای اصلی را برعهده خواهند داشت.
بزرگترین جام جهانی تاریخ
جام جهانی ۲۰۲۶ از امروز ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن) با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتک آغاز میشود و تا ۱۹ جولای (۲۸ تیر) ادامه خواهد داشت. در این دوره، ۱۰۴ مسابقه در ۱۶ شهر مختلف سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد؛ رقابتهایی که فیفا آن را بزرگترین و فراگیرترین جام جهانی تاریخ فوتبال میداند.
انتظار میرود مراسمهای افتتاحیه این رقابتها صدها میلیون بیننده تلویزیونی در سراسر جهان داشته باشد و آغازگر یکی از پرمخاطبترین رویدادهای ورزشی تاریخ باشد.
کلا نسل های جدید یک خوب ندارد