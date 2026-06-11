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زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال

شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی علاوه بر اجرای مراسم افتتاحیه با آهنگ «دای دای» قرار است در مراسم اختتامیه هم با مدونا و گروه کره ای بی‌تی‌اس اجرا داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۷۳
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67152 بازدید
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زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال

قطعه «دای دای» با اجرای شکیرا و با همکاری «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریه‌ای تولید شده و نام آن از یک عبارت ایتالیایی به معنای «بیا برویم» یا «زود باش» گرفته شده است که پیش از دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی اجرا خواهد شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تنها چند ساعت تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و تاکنون جزئیاتی از مراسم افتتاحیه بزرگ‌ترین دوره تاریخ این رقابت‌ها منتشر شده است؛ تورنمنتی که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ به شکلی متفاوت از دوره‌های گذشته برگزار می‌شود و برای نخستین بار سه کشور میزبان به صورت همزمان در آغاز این رویداد جهانی نقش خواهند داشت. در واقع پیش از نخستین مسابقه هر یک از کشورهای میزبان، مراسم ویژه‌ای برگزار می‌شود که همگی با یک تم مشترک طراحی شده‌اند؛ تمی که بر نقش فوتبال در پیوند ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید دارد.

شکیرا ستاره افتتاحیه مکزیک
مهم‌ترین بخش مراسم افتتاحیه در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد؛ جایی که تیم ملی مکزیک از ساعت ۲۲:۳۰ امشب (پنجشنبه) در دیدار افتتاحیه جام جهانی به مصاف آفریقای جنوبی می‌رود. طبق اعلام رسمی، شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی، در این مراسم ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با نام «دای دای» (Dai Dai) را اجرا خواهد کرد. این قطعه با همکاری «برنا بوی» خواننده سرشناس نیجریه‌ای تولید شده و نام آن از یک عبارت ایتالیایی به معنای «بیا برویم» یا «زود باش» گرفته شده است.

علاوه بر شکیرا، «جی بالوین» ستاره موسیقی رگتون کلمبیا و «تایلا» خواننده مطرح آفریقای جنوبی نیز در مراسم افتتاحیه مکزیک روی صحنه خواهند رفت.

گزارش‌ها حاکی است که مراسم افتتاحیه مکزیک حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه به طول خواهد انجامید و با محوریت فرهنگ بومی مکزیک، هنر سنتی «پاپل پیکادو» و اجراهای فولکلور مدرن طراحی شده است.

زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال

زمان آغاز مراسم افتتاحیه
قرار است مراسم افتتاحیه در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران (۱۲ ظهر به وقت محلی) آغاز شود که شامل بخش‌های مختلفی می‌شود. دو تیم از ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه برای گرم کردن پیش از مسابقه وارد زمین خواهند شد و سوت آغاز بازی ساعت ۲۲:۳۰ به صدا در می‌آید.

سه افتتاحیه برای یک جام جهانی
جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دوره‌ای است که به صورت مشترک در سه کشور برگزار می‌شود و به همین دلیل فیفا تصمیم گرفته برای هر کشور میزبان مراسم ویژه‌ای در نظر بگیرد.

در کانادا، مراسم افتتاحیه پیش از دیدار این کشور مقابل بوسنی و هرزگوین در شهر تورنتو برگزار خواهد شد. این برنامه با محوریت «موزاییک فرهنگی کانادا» طراحی شده و قرار است تنوع فرهنگی این کشور را به نمایش بگذارد. «مایکل بوبله» و «آلانیس موریست» از چهره‌های اصلی این مراسم هستند. این دیدار هم ساعت ۲۲:۳۰ جمعه‌شب به وقت تهران آغاز خواهد شد، اما اجراهای ویژه برای افتتاحیه تورنتو از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود.

در آمریکا نیز ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس میزبان جشن افتتاحیه پیش از دیدار آمریکا و پاراگوئه خواهد بود. دیداری که بامداد شنبه و از ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز می‌شود و پیش از شروع بازی و از ساعت ۳:۰۰ بامداد به وقت تهران هنرمندانی چون «کتی پری»، «فیوچر»، «آنیتا»، «لیسا» از گروه بلک‌پینک و «رما» اجرا خواهند داشت.

جام جهانی با طعم سوپربول
فیفا همچنین تأیید کرده است که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، فینال این مسابقات دارای برنامه ویژه بین دو نیمه مشابه سوپربول آمریکا خواهد بود.

در این برنامه که ۱۹ جولای ۲۰۲۶ و در جریان فینال جام جهانی برگزار می‌شود، شکیرا در کنار «مدونا» و گروه مشهور کره‌ای «بی‌تی‌اس» اجرای اصلی را برعهده خواهند داشت.

زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال

بزرگ‌ترین جام جهانی تاریخ
جام جهانی ۲۰۲۶ از امروز ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن) با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتک آغاز می‌شود و تا ۱۹ جولای (۲۸ تیر) ادامه خواهد داشت. در این دوره، ۱۰۴ مسابقه در ۱۶ شهر مختلف سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد؛ رقابت‌هایی که فیفا آن را بزرگ‌ترین و فراگیرترین جام جهانی تاریخ فوتبال می‌داند.

انتظار می‌رود مراسم‌های افتتاحیه این رقابت‌ها صدها میلیون بیننده تلویزیونی در سراسر جهان داشته باشد و آغازگر یکی از پرمخاطب‌ترین رویدادهای ورزشی تاریخ باشد.

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شکیرا جام جهانی فیفا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا جام جهانی ۲۰۲۶ مدونا بی تی اس تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲۱
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
12
50
پاسخ
مرسی تابناک!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تایلا خواننده آفریقای جنوبی نیست خواننده مکزیک هست که سریالهای ماری مار و چند سریال دیگر از شبکه ترکیه پخش شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
29
65
پاسخ
شکیرا کیه؟ ما خودمون قیصر داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
39
68
پاسخ
آقای تابناک این عکسا از شما بعیده😆
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
18
49
پاسخ
میزبان اصلی هم که تهدید کرده نیروگاههای مارو میزنه و ما دیگه برق هم نداریم که چیزی ببینیم
پاسخ ها
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تو معلومه همیشه خاموشی
ایرانی آزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
مگه با این همه سانسور صداو سیما قرار بوده چیزی هم ببینی؟ نکنه توقع داشتی افتتاحیه با اجرای شکیرا هم برات پخش کنن
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
خاله بازی که نیست اولا بزنه میخوره دوما نیروگاه پشتیبان داره اونم نه یکی چندتا و به هم وصل هستن. یکی از کار بیفته از مدار خارج میشه و وصل میشه به اونای دیگه و پلکانی این چرخه ادامه پیدا میکنه اخرین برقی که قطع میشه برق منازل هست. تازه اگر برق جایی قطع بشه. مطمئن باش نه اونا همچین جراتی دارن چون دنیا بر ضدش میشن و از ترس هم شده حداقل ظاهری اینکارو نمیکنن و دوما ما هم اینجا حمله میکنیمچشم در برابر چشم میشه. راحت بشین فوتبالتو ببین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
29
پاسخ
ممنون عالی بود
عیسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
8
34
پاسخ
به‌به! تابناک شما هم بله؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
10
54
پاسخ
این عکسو گذاشتی اسلام به خطر افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
12
33
پاسخ
شکیرا اسطوره ست
کلا نسل های جدید یک خوب ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
اسطوره چی دقیقا ؟ قر ؟ صداش که مالی نی. همه دختر قلیونیا صداشون اونطوریه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
واسه نسل اینستاگرامی البته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
42
پاسخ
افتتاحیه رو تو کدوم تجمع زنده پخش میکنن بریم اونجا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
27
32
پاسخ
چقدر زیبا و قشنگ! دیشب صدای بمبی اومد که چند کیلومتر اونطرف تر خورده بود شیشه ها لرزید،دلم میخواست خوشحال باشم اما به معنای کلمه از امریکا و هرچی توش هست بدم میاد خیلی پستند،می کشند و از اون طرف جشن دارن و خودشون را بی نظیر و بی همتا نشون میدن درصورتی که آفتابه اگر طلاست جاش توی خلا است ،سرتا پا شون را طلا و گوهر بگیرند بازم همون کثافتی هستند که بودند
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