سرقت از تنها کلیسای ارتدوکس تهران
سفارت روسیه در تهران از سرقت از کلیسای سنت نیکولای ارتدوکس روسیه در تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۶۲| |
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این سفارتخانه روز چهارشنبه با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود افزود: سرقت از این کلیسا به عنوان یکی از قدیمیترین عبادتگاههای مسیحی در ایران و تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت ایران امروز ۲۰ خرداد رخ داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این مطلب آمده است: کلیسای سنت نیکولای از جنگ جهانی دوم، جنگ ایران و عراق، تجاوزهای اخیر آمریکا و اسرائیل در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و بسیاری از دورانهای دشوار دیگر عبور کرده و همواره از تعرض مصون مانده است، البته به استثنای خساراتی که در نتیجه حمله آمریکا به محوطه سفارت سابق ایالات متحده در نزدیکی آن وارد شد.
این بیانیه میافزاید: این امر نشاندهنده احترامی است که در ایران نسبت به مسیحیت وجود دارد. سفارت روسیه در این بیانیه از سارقان خواست : شمایلها و اشیای مقدس ربودهشده را به کلیسا بازگردانند.
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