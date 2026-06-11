سرقت از تنها کلیسای ارتدوکس تهران

این سفارتخانه روز چهارشنبه با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود افزود: سرقت از این کلیسا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین عبادتگاه‌های مسیحی در ایران و تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت ایران امروز ۲۰ خرداد رخ داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این مطلب آمده است: کلیسای سنت نیکولای از جنگ جهانی دوم، جنگ ایران و عراق، تجاوزهای اخیر آمریکا و اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و بسیاری از دوران‌های دشوار دیگر عبور کرده و همواره از تعرض مصون مانده است، البته به استثنای خساراتی که در نتیجه حمله آمریکا به محوطه سفارت سابق ایالات متحده در نزدیکی آن وارد شد.

این بیانیه می‌افزاید: این امر نشان‌دهنده احترامی است که در ایران نسبت به مسیحیت وجود دارد. سفارت روسیه در این بیانیه از سارقان خواست : شمایل‌ها و اشیای مقدس ربوده‌شده را به کلیسا بازگردانند.