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آخرین پیام نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس درباره هرمز

تنگه‌هرمز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۵۰
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آخرین پیام نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس درباره هرمز

به گزارش تابناک؛ نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در پیامی اعلام کرد: با توجه به تنش های ایجاد شده توسط نیروهای متجاوز آمریکا در منطقه و اطلاعیه نیروهای مسلح ایران در شب گذشته؛ تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته خواهد بود. از متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کرده اند تقاضا می شود صبور بوده و منتظر راهنمایی های آتی پی جی اس ای باشند.

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مدیریت آبراه خلیج فارس تنگه هرمز خلیج فارس و دریای عمان خلیج فارس
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