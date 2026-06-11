به گزارش تابناک؛ نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در پیامی اعلام کرد: با توجه به تنش های ایجاد شده توسط نیروهای متجاوز آمریکا در منطقه و اطلاعیه نیروهای مسلح ایران در شب گذشته؛ تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته خواهد بود. از متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کرده اند تقاضا می شود صبور بوده و منتظر راهنمایی های آتی پی جی اس ای باشند.