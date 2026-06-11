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هشدار هواشناسی برای ۱۳ استان!

تداوم این شرایط جوی روز جمعه (۲۲ خرداد) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سمنان و همچنین در ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های مازندران، گیلان، تهران و البرز پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۴۸
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هشدار هواشناسی برای ۱۳ استان!

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی گفت: با ورود سامانه بارشی جدید، تا پایان روز شنبه (۲۳ خرداد) رگبار باران، رعدوبرق شدید، وزش باد موقت و تگرگ در ۱۳ استان کشور مورد انتظار است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۱ خرداد) در استان‌های اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان‌های ساحلی خزر و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت همراه با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۲۲ خرداد) و روز شنبه (۲۳ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان شمالی و همچنین روز یکشنبه (۲۴ خرداد) در شمال‌غرب کشور، در برخی ساعات به‌ویژه در بعدازظهرها، بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.
 
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۱ خرداد) کمی ابری است و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین حداکثر دمای تهران ۳۵ درجه و حداقل دما ۲۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه می‌شود.

هشدار هواشناسی برای ۱۳ استان!

وی ادامه داد: تا روز جمعه (۲۲ خرداد) در سطح استان تهران، به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی، در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است. همچنین در این مدت در بخش‌های شمالی استان تهران، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، رشد ابر و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول هواشناسی تصریح کرد: تا روز جمعه روند افزایش نسبی دما در سطح استان تهران نیز مورد انتظار است.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور گفت: بر اساس این هشدار، روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) در مرکز و جنوب اردبیل، شمال آذربایجان غربی، شرق و شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان، تهران، البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در مناطق مستعد تگرگ دور از انتظار نیست.

وی تاکید کرد: این شرایط جوی روز پنجشنبه (۲۱ خرداد) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، مرکز و جنوب اردبیل، نیمه شرقی و شمال آذربایجان شرقی و همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، مازندران و گیلان تداوم دارد و روز جمعه (۲۲ خرداد) نیز در شمال آذربایجان غربی و شمال و شرق آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین به دومین هشدار هواشناسی از نوع هشدار زرد اشاره کرد و گفت: بر این اساس، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک، روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، تهران، البرز، قزوین و زنجان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت روز پنج‌شنبه (۲۱ خرداد) در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال سمنان، مازندران، گیلان، گلستان، تهران، قزوین، زنجان و البرز ادامه خواهد داشت.

ضیائیان ادامه داد: تداوم این شرایط جوی روز جمعه (۲۲ خرداد) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سمنان و همچنین در ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های مازندران، گیلان، تهران و البرز پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت روز شنبه (۲۳ خرداد) نیز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات و دامنه‌های گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی دور از انتظار نیست.

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