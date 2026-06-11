آخرین وضعیت مصدومان حملات آمریکا+جزییات

رئیس اورژانس استان تهران از مصدومیت ۳ نفر در حوادث مرتبط با حملات آمریکا در استان تهران خبر داد. به گفته محمداسماعیل توکلی، نیروهای اورژانس در محل حاضر شده و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس: رئیس اورژانس استان تهران از مصدومیت ۳ نفر در حوادث مرتبط با حملات آمریکا در استان تهران خبر داد. به گفته محمداسماعیل توکلی، نیروهای اورژانس در محل حاضر شده و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.

محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران اظهار کرد: در حوادث مرتبط با حملات وحشیانه آمریکا در استان تهران، ۳ نفر دچار مصدومیت شدند.

