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بیانیه وزارت‌‎امورخارجه درباره نقض‌آتش‌بس توسط آمریکا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جنایات رژیم تروریستی آمریکا در تعرض گسترده به ایران طی شب گذشته را به شدت محکوم می‌کند و تاکید می‌کند که مسئولیت پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از این آتش‌افروزی بر عهده هیات حاکمه آمریکا خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۳۳
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بیانیه وزارت‌‎امورخارجه درباره نقض‌آتش‌بس توسط آمریکا

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جنایات رژیم تروریستی آمریکا در تعرض گسترده به ایران طی شب گذشته را به شدت محکوم می‌کند و تاکید می‌کند که مسئولیت پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از این آتش‌افروزی بر عهده هیات حاکمه آمریکا خواهد بود.

حملات غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا در ساعت‌های اخیر، نه تنها نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها است بلکه آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را عملا بی‌معنا کرده است.

از سوی دیگر تداوم استفاده ارتش تروریستی آمریکا از قلمرو و امکانات برخی کشورهای منطقه برای تدارک و اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران، آن کشورها را در کنار طرف‌های متجاوز قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری موکد تعهد قانونی و اخلاقی همه کشورهای منطقه برای جلوگیری از استفاده ارتش تروریستی آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها جهت ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران، بر عزم خود برای خنثی سازی مبدا و منبع حملات تجاوزکارانه علیه ایران، در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع علیه تجاوز نظامی آمریکا و همدستانش، تاکید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مشترک همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای مخالفت صریح با نقض فاحش اصول و اهداف بنیادین منشور سازمان ملل متحد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را خاطرنشان می‌کند‌. بدون تردید سکوت و بی‌عملی در قبال قانون‌شکنی و قلدرمآبی آمریکا و رژیم صهیونیستی، جهان را بیش از پیش به سمت هرج و مرج و ناامنی خواهد راند.

جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تک‌تک اعضای آن برای ایفای مسئولیت این شورا در قبال صلح و امنیت بین‌المللی را متذکر می‌شود و همچنین بر مسئولیت قانونی و اخلاقی دبیر کل این سازمان در پیشگاه وجدان بشری و افکار عمومی بین‌المللی برای بیان صریح واقعیت‌های موجود تاکید می‌کند‌. صدور گزاره‌های کلی و مبهم، در شرایطی که کوچکترین تردیدی در ماهیت تجاوزکارانه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اقدامی مسئولانه تلقی نمی‌شود و صرفا موجب ترغیب طرف‌های متجاوز به ادامه قانون‌شکنی و نقض بیشتر اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
3
پاسخ
بیانیه دادن چه فایده ای داره مذاکره متوقف کنید
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