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پیام قالیباف در پی ارتحال امام جماعت مسجد ابوذر

رئیس مجلس ارتحال امام جماعت مسجد ابوذر را تسلیت گفت. حجت الاسلام مطلبی نمونه امام جماعت تراز انقلاب اسلامی بود
کد خبر: ۱۳۷۸۴۳۱
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پیام قالیباف در پی ارتحال امام جماعت مسجد ابوذر

به گزارش تابناک؛ متن پیام به این شرح است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 
انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال روحانی مجاهد، مردمی و انقلابی، امام جماعت فقید مسجد جامع ابوذر تهران، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا مطلبی موجب تأسف و تاثر عمیق اینجانب گردید.

ویژگی بارز این عالم جلیل القدر علاوه بر مبارزات قبل از انقلاب و شاگردی و سربازی در نهضت و مکتب خمینی کبیر، حضور در جبهه‌های دفاع مقدس و زیست مومنانه و عالمانه، عینیت بخشی به مسجد محوری و محله محوری در انجام کار فرهنگی و جهادی بود.

ایشان با نیم‌قرن امامت جماعت مسجد جامع ابوذر تهران، مردم به ویژه جوانان را حول محور مسجد سازماندهی می کرد. نمازهای جماعت شلوغ و شب‌های قدر بی‌نظیر این مسجد، در تهران زبانزد بود و مسجد و امام جماعت تراز انقلاب اسلامی را عینیت می بخشید.

مسجد ابوذر، همان نقطه مقدسی است که رهبر شهید انقلاب برای برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با جوانان انتخاب کردند و کوردلان ضدانقلاب با ترور ایشان در ۶ تیرماه ۶۰ قصد حذف یکی از موثرترین چهره‌های انقلاب را داشتند که دست تقدیر الهی بر آن بود که امام جمعه تهران و نماینده حضرت امام در شورای‌عالی دفاع، رئیس جمهور سال‌های بعد و زعیم عالیقدر جهان اسلام، بماند و پس از ۳۷ سال رهبری در اوج عزت و اقتدار به فیض عظیم شهادت نائل گردد.

نمونه‌ی دیگر اثرگذاری مسجد ابوذر و امام جماعت فقید آن، کینه ضد انقلاب به این کانون پرشور انقلابی و مردمی بود که در دی ماه گذشته با فتنه امریکایی‌-صهیونی، این خانه خدا مورد جسارت قرار گرفت اما همچنان با قوت و پرصلابت چون گذشته مامنی برای مردم آن منطقه است.

اینجانب ضمن تسلیت به جامعه روحانیت تهران، خاندان محترم، نمازگزاران و اهالی شریف جنوبِ غرب تهران برای از دست دادن این روحانی آگاه و همیشه در صحنه، از خداوند منان برای ایشان غفران و هم نشینی با اولیا و صالحان و بهره مندی از عنایات حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
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روحش شاد
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