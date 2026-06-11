ادعای دور از واقعیت ترامپ درباره نابودی ایران!
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ او از اصول قماربازان تبعیت میکند که رقیب را گیج میکند تا ضربه نهایی را بزند.
رئیسجمهور آمریکا البته در مجموعه مهملگوییهایش به تکرار دروغهایش عادت دارد. خبرنگار سیسیان در گزارشی که بهتازگی منتشر کرده مدعی شده از ماه مارس تاکنون رئیسجمهور آمریکا حداقل 38 بار گفته توافق با ایران در دسترس است و حالا او در نقطه شروع جنگی دوباره با ایران قرار دارد.
از ماه مارس تاکنون رئیسجمهور آمریکا حداقل 45 بار مدعی شده که نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی زمینی ایران را از میان برده و این در حالی اتفاق میافتد که همچنان ایران با نیروی دریایی نابودشدهاش کنترلش بر تنگه هرمز را حفظ میکند، با جنگندههای متخاصم برخورد میکند و پایگاههای آمریکا را مورد اصابت قرار میدهد. ترامپ بعد از درگیری شب گذشته در منطقه خلیج فارس مجدداً مدعی شد نیروی هوایی، دریایی و زمینی ایران را نابود کرده و این بار مجری شبکه فاکسنیوز- رسانه نزدیک به ترامپ- به ادعای تکراری او واکنش نشان داد و گفت: «مدام میشنویم که ارتش آنها نابود شده، اگر واقعاً نابود شده پس چطور همچنان به ما حمله میکنند؟»
توهم نابودی ایران
یک روز بعد از حمله آمریکا به ایران، وزارت جنگ آمریکا مدعی شد هدف آنها از حمله به ایران نابودی نیروی دریایی ایران است و آنها حتماً این کار را انجام خواهند داد. روز بعد رئیسجمهور آمریکا مدعی شد آنها سیستم راداری، نیروی دریایی و نظارتی ایران را نابود کردند و فردای آن روز ستاد مرکزی ارتش آمریکا مدعی شد در شرف غرقکردن کل نیروی دریایی ایران است.
«5 مارس» ترامپ به پولتیکو گفت ایران دیگر نیروی دریایی، هوایی و رادارهایی برای شناسایی هواپیماها ندارد و همه آنها به طور کامل نابود شدند. شواهد اما چیز دیگر نشان میداد، پاسخهای کوبنده ایران که پایگاههای آمریکایی را هدف قرار میداد نشان میداد برخلاف ادعای رئیسجمهور آمریکا و کاخ سفید، ایران با تمام توان نظامی، در حال مبارزه است. پس از آنکه توان نظامی ایران از نگاه رسانههای جهان پنهان نماند. ترامپ تکرار را بر اثبات ادعای نابودی توان نظامی ایران ترجیح داد. او تقریباً در هر مصاحبه با خبرنگاران در طول جنگ، تأکید میکرد ما نیروی نظامی ایران را به طور کل نابود کردهایم. این ادعاها از اوایل اسفند شروع شد و هرروز تکرار میشد، در فروردین دو روز در میان و در اردیبهشت نیز تقریباً هر سه چهار روز یکبار تکرار میشد. نهایتاً روز گذشته بعد از حمله دوباره به ایران و پاسخ ایران این ادعا را تکرار کرد.
تکرار در تکرار برای جبران شکست
بخش زیادی از تکرارها برای جبران افتضاح شکستی بود که در فضای رسانهای در آمریکا منتشر میشد. 9 مارس ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز و در واکنش به مسدودشدن تنگه هرمز گفت: «کشتیها باید از تنگه هرمز عبور کنند و کمی شجاعت نشان دهند. چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. ایرانیها نیروی دریایی ندارند، ما همه کشتیهایشان را غرق کردیم.» همان روز ترامپ در مصاحبه با سیبیاس مدعی شد که «فکر میکند جنگ تقریباً تمام شده است. آنها نه نیروی دریایی دارند، نه ارتباطات، نه نیروی هوایی.» ترامپ توهماتش را از این هم فراتر برد و مدعی شد ایران را از نقشه جهان محو کرده است و نوشت: «رهبری آنها از بین رفته، نیروی دریایی و هوایی آنها از بین رفته.» این ادعاها در حالی مطرح میشد که ایران با تمام قوایش در حال جنگیدن بود.
دروغی که کسی باور نکرد
رئیسجمهور متناقضگوی آمریکا و مقامات کاخ سفید در تقریباً 100 روز گذشته بیش از 45 بار مدعی شدند نیروی نظامی ایران را از بین بردند، یعنی بیش از 45 درصد از روزهای نبرد ترامپ بخش زیادی از مصاحبهاش را به طرح ادعا در مورد نابودی نیروی زمینی، دریایی و هوایی ایران اختصاص داده است. تکرار این سؤالات از جانب خبرنگاران، عامل مؤثر دیگری در تکرار این موضع است. تنها کافی بود خبرنگاری این سؤال را از رئیسجمهور آمریکا بپرسد که چرا نتوانستید ایران را نابود کنید یا خسارات حملات ایران به پایگاهها چگونه است، او در پاسخ، قصه تکراری که همه رسانهها و افکار عمومی جهان آن را بلدند، مجدداً میگفت: «ما نیروی هوایی، زمینی و دریایی آنها را از میان بردیم.» ما پیروز شدیم. البته وجه دیگر تکرار این جمله آن است که رئیسجمهور آمریکا میداند افکار عمومی جهان این دروغ را باور نکردهاند و نخواهند کرد.