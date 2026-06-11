تاکر کارلسون: ما قادر به انجام برخی کارها نیستیم
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، تاکر کارلسون، مجری مشهور در اظهاراتی درباره جنگ ایران عنوان کرد: چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، ایران به طور منحصر به فردی از فلسطینیها و مردم لبنان حمایت میکند.
او گفت: بقیه جهان با وحشت این را تماشا میکنند و هیچ کس دیگری کاری در این باره انجام نمیدهد.
کارلسون در ادامه افزود: «با وجود داشتن آن نیروی نظامی، با وجود ناوهای هواپیمابری که از ابتدا تا انتها برای ساخت و به آب انداختنشان ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه میشود، ارتش ایالات متحده نتوانسته است در طول ماهها آن تنگه را برای کشتیرانی و انتقال کالاهای اساسی به سایر نقاط جهان باز نگه دارد. و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
او تاکید کرد: بنابراین، پیش از هر چیز، ما محدودیتهای قدرت نظامی آمریکا را آموختهایم. برخی کارها هستند که ما بهسادگی قادر به انجامشان نیستیم.»