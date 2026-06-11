تایید کشته شدن۳ ملوان هندی در حمله آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،‌ وزیر کشتیرانی هند اعلام کرد سه ملوان هندی که پس از حمله آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان ناپدید شده بودند، کشته شدند.

خبرگزاری رویترز هم روز گذشته گزارش داد در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان و ناپدید شدن اتباع هندی، دهلی‌نو مقام ارشد دیپلماتیک ایالات متحده را فراخوانده است.

این احضار پس از آن صورت گرفت که در جریان حمله نیروهای آمریکایی به یک تانکر نفتی، 3 تبعه هندی مفقود شده بودند.