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تایید کشته شدن۳ ملوان هندی در حمله آمریکا

کشته شدن۳ ملوان هندی در حمله آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان تایید شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۱۸
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2242 بازدید
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تایید کشته شدن۳ ملوان هندی در حمله آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،‌ وزیر کشتیرانی هند اعلام کرد سه ملوان هندی که پس از حمله آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان ناپدید شده بودند، کشته شدند.

خبرگزاری رویترز هم روز گذشته گزارش داد در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان و ناپدید شدن اتباع هندی، دهلی‌نو مقام ارشد دیپلماتیک ایالات متحده را فراخوانده است.

این احضار پس از آن صورت گرفت که در جریان حمله نیروهای آمریکایی به یک تانکر نفتی، 3 تبعه هندی مفقود شده بودند.

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وزیر کشتیرانی هند کشتیرانی هند هند حملات آمریکا نفتکش ها سواحل عمان حملات تروریستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
14
پاسخ
این هم جواب خوش خدمتی مودی به آمریکا!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
4
پاسخ
مودی
این کارها را نکردن هاه هی
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