پیام قاطع رئیس قوه قضاییه به آمریکا

رئیس قوه قضاییه نوشت: آمریکا و رئیس‌جمهور نابکارش باید بدانند معادلات راهبردی و ترتیبات امنیتی در منطقه غرب آسیا، دیگر به قبل بازنمی‌گردد و ایران اسلامی، میخ آخر را بر تابوت آمریکا در منطقه غرب آسیا خواهد زد.

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: آمریکای متجاوز شب گذشته به نقاطی از کشور ما تجاوز کرد. قوای مسلح ایران اسلامی به سرعت پاسخ تجاوزکاران را داد.

مشکلِ سردمداران آمریکایی و در رأس آنها رئیس‌جمهور فرومایه و سِفله‌شان آن است که هنوز مفهوم غیرت و حمیّت ایرانی را درک نکرده‌اند.

همگان باید بدانند که برای یک ایرانی مسلمان، دفاع از وطن، نه صرفاً پاسداری از خاک، که حراست از شرافت، هویت و یک میراث تمدنی سترگ است.

قیام‌اللیلِ ملت ایران که از ۱۰۰ شب گذشته است، گواهی بر عزم راسخ مردم و قوای مسلح ما برای پاسخ کوبنده و خردکننده به هر تجاوز دشمن است.

چهار دهه و بیش از هفت سال از طلوع انقلابی می‌گذرد که با تکیه بر اراده مردم شکل گرفت و با اتکای به وحدت ملی استمرار یافت؛ مسیری که در فراز و فرود‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی آزموده شد، اما هرگز از حرکت بازنایستاد.

آحاد ملت ایران، چون کوه‌هایی استوار، ثابت‌قدم و خلل‌ناپذیر ایستاده‌اند و برای دفاع از کیان ایران اسلامی، هم‌عهد و هم‌قسم شده‌اند. مردم ما، باکی از تهدیدات ترامپ و امثال این فرد فاجر ندارند و معنای راستین عزت و چراغ هدایت را جانبازی در راه دین و وطن می‌دانند. «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»

اکنون که پیش‌روی ما، ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است، بیش از پیش برای صف‌آرایی در برابر یزدیان زمان آماده‌ایم و یکصدا می‌گوییم که ایرانیان همه در طواف عشق‌اند و دایره این طواف، حسین (ع) است.

آمریکا و رئیس‌جمهور نابکارش باید بدانند معادلات راهبردی و ترتیبات امنیتی در منطقه غرب آسیا، دیگر به قبل بازنمی‌گردد و ایران اسلامی، میخ آخر را بر تابوت آمریکا در منطقه غرب آسیا خواهد زد به‌عون‌الله.