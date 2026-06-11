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آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور+جزییات

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور و آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۷
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آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور+جزییات

سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور برای امروز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال)، حد فاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال و در محدوده انتهای آزادراه و نیز در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محورهای هراز، چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد به صورت روان انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر، تمام محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد و گفت: در این محور، حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی، خاطرنشان کرد: محور پاتاوه–دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود است.
 

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