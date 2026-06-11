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نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۷۵
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نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد

به گزارش تابناک؛ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.

هگست مدعی شد حملاتی که امشب علیه ایران انجام می‌شود، آشکار و قدرتمند خواهد بود.

وزیر جنگ آمریکا گفت: سنتکام امشب کار زیادی خواهد داشت؛ چون ترامپ گفته است ما به ایران حمله سنگینی خواهیم کرد.

وی در ادامه گزافه‌گویی‌های خود تأکید کرد: تاسیسات مهم ایران را بمباران می‌کنیم.

یک منبع اطلاعاتی اعلام کرد: ایران کلیه تحرکات ارتش آمریکا در منطقه را چه در زمین و چه در آسمان، با دقت کامل رصد می‌‌کند

این منبع اطلاعاتی تأکید کرد: همانطور که قبلاً نیز هشدار داده شده بود، هرگونه تحرک نظامی‌ علیه ایران از سوی هر کشوری - چه در خاک خود آن کشور و چه در حریم هوایی‌اش - به معنای مشروع شدن آن کشور به عنوان هدفی برای جمهوری اسلامی‌ ایران تلقی خواهد شد

 

 -هم‌اکنون ـ پرواز جنگنده ارتش جمهوری اسلامی ایران بر آسمان تهران
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-ادعای فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی: امشب چندین موج حمله دیگر نیز وجود دارد
 
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بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص نقض فاحش آتش‌بس توسط آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۱۱:۲۵
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد
 
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جنایات رژیم تروریستی آمریکا در تعرض گسترده به ایران طی شب گذشته را به شدت محکوم می‌کند و تاکید می‌کند که مسئولیت پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از این آتش‌افروزی بر عهده هیات حاکمه آمریکا خواهد بود.
 
حملات غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا در ساعت‌های اخیر، نه تنها نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها است بلکه آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را عملا بی‌معنا کرده است.
 
از سوی دیگر تداوم استفاده ارتش تروریستی آمریکا از قلمرو و امکانات برخی کشورهای منطقه برای تدارک و اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران، آن کشورها را در کنار طرف‌های متجاوز قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری موکد تعهد قانونی و اخلاقی همه کشورهای منطقه برای جلوگیری از استفاده ارتش تروریستی آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها جهت ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران، بر عزم خود برای خنثی سازی مبدا و منبع حملات تجاوزکارانه علیه ایران، در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع علیه تجاوز نظامی آمریکا و همدستانش، تاکید می‌کند.
 
جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مشترک همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای مخالفت صریح با نقض فاحش اصول و اهداف بنیادین منشور سازمان ملل متحد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را خاطرنشان می‌کند‌. بدون تردید سکوت و بی‌عملی در قبال قانون‌شکنی و قلدرمآبی آمریکا و رژیم صهیونیستی، جهان را بیش از پیش به سمت هرج و مرج و ناامنی خواهد راند.
 
جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تک‌تک اعضای آن برای ایفای مسئولیت این شورا در قبال صلح و امنیت بین‌المللی را متذکر می‌شود و همچنین بر مسئولیت قانونی و اخلاقی دبیر کل این سازمان در پیشگاه وجدان بشری و افکار عمومی بین‌المللی برای بیان صریح واقعیت‌های موجود تاکید می‌کند‌. صدور گزاره‌های کلی و مبهم، در شرایطی که کوچکترین تردیدی در ماهیت تجاوزکارانه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اقدامی مسئولانه تلقی نمی‌شود و صرفا موجب ترغیب طرف‌های متجاوز به ادامه قانون‌شکنی و نقض بیشتر اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خواهد شد.
 
 
با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، ایران استوار خواهد ماند
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۹:۰۸

نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد/ خبر بروزرسانی می‌شود

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
 
تهدید زیرساخت‌ها، تهدید زندگی مردم است؛ اما پاسخ ایران، همان چیزی است که بارها آزموده شده: دانش، تلاش و همبستگی ملی.
 
‏با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، ایران استوار خواهد ماند.
 
پاسخ تلافی‌جویانه ایران به تنش‌آفرینی شب گذشته ارتش تروریست آمریکا چه بود؟
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۹:۰۶
1️⃣هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکایی الحریر در اربیل و انهدام رادار آمریکایی
 
2️⃣۱۸ هدف متعلق به ارتش آمریکا در پایگاه هوایی علی‌السالم، احمدالجابر و پایگاه‌های هوایی شیخ عیسی مورد اصابت قرار گرفت 
 
3️⃣فرار جنگنده F16 پس از شلیک سامانه پدافندی سپاه
 
4️⃣تنگه هرمز برای تردد هرنوع شناوری بسته شد
 
5️⃣دو فروند کشتی متخلف که قصد عبور غیرقانونی داشتند مورد اصابت قرار گرفتند
 
6️⃣عملیات پهپادی ارتش علیه ناوگان پنجم آمریکا در جزیره بحرین؛ آنتن‌های ارتباطی و تأسیسات راداری سامانه پاتریوت هدف قرار گرفت
 
7️⃣محل استقرار جنگنده های F35، F15، F16 آمریکایی و تأسیسات مهم ارتش آمریکا در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق اردن هدف قرار گرفت
 
صدور هشدار سفارت آمریکا برای اتباع خود در اردن
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۷:۱۳

 به دنبال شروع عملیات تنبیهی ایران، سفارتخانه آمریکا در اردن با اشاره به حضور موشک‌ها و پهپادهای ایرانی در حریم هوایی این کشور، از اتباع خود خواست داخل ساختمان‌ها بمانند یا در مکان‌های امن پناه بگیرند.

فعال‌شدن سامانه‌های پدافندی در اردن
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۷:۰۹

منابع محلی با انتشار تصاویری از فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی در اردن، همزمان با هدف قرارداده‌شدن پایگاه تروریست‌های آمریکایی توسط موشک‌های ایرانی خبر دادند.

درخواست فوری ترامپ از کنگره برای تصویب بودجه نظامی ۳۵۰ میلیارد دلاری
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۷:۰۹

دونالد ترامپ از جمهوری‌خواهان کنگره خواست هرچه سریع‌تر لایحه بودجه ۳۵۰ میلیارد دلاری پنتاگون را تصویب کنند؛ درخواستی که همزمان با افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.

صدای انفجار در دو منطقه پیشوا و قرچک شنیده شد .
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۴۵

صدای انفجار در دو منطقه پیشوا و قرچک تهران از خارج شهر شنیده شد

انفجارها در بحرین ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۴۴

منابع عربی از ادامۀ وقوع انفجارها در بحرین، و اصابت موشک‌های ایرانی به پایگاه آمریکایی‌ها خبر دادند.

منشأ صدای انفجار در ورامین، در منطقه‌ای خارج از شهر است
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۴۱

 صدای انفجار به دلیل حمله دشمن به اطراف ورامین و با فاصله بسیار دور بوده است.

ادعای سنتکام: حملات امشب علیه ایران به پایان رسید
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۴۱

فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام): نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در تاریخ ۱۰ ژوئن، بنا به دستور ترامپ، دور دیگری از حملات  علیه چندین هدف در ایران را تکمیل کردند!

فرماندهی مرکزی آمریکا: حملات، توانمندی‌های نظارتی نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی و مواضع پدافند هوایی را در سراسر ایران هدف قرار دادند
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۴۰

 فرماندهی مرکزی آمریکا: در دفاع از خود، حملات بیشتری به چندین موضع در ایران انجام دادیم

 فرماندهی مرکزی آمریکا: حملات، توانمندی‌های نظارتی نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی و مواضع پدافند هوایی را در سراسر ایران هدف قرار دادند

شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرهای اربیل و سلیمانیه
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۳۰

شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرهای اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق

صدای انفجار در ورامین شنیده شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۳۰
بامداد پنجشنبه صدای انفجاری در ورامین شنیده شد.
 
هنوز هیچ‌ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند
آخرین وضعیت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۲۹

نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد/ خبر بروزرسانی می‌شود

 
 
هیچ نفتکشی در حال تررد از تنگه هرمز دیده نمی‌شود، این خلاصه بررسی داده‌های ناوبری نفتکش‌ها در ساعت ۰۳:۵۲ بامداد امروز است.
 
ساعاتی پیش سنتکام ادعا کرد، کشتی‌ها هم‌اکنون در حال تررد از تنگه هرمز هستند اما قرارگاه خاتم‌الانبیا می‌گوید، تردد از تنگه هرمز متوقف شده است.
 
شنیده شدن صدای مجدد انفجار در کنگان
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۲۷

شنیده شدن صدای مجدد انفجار در کنگان

فرمانده نیروی هوافضای سپاه: تنگه مقدس هرمز را ناامن می‌کنید؟! منطقه را برایتان جهنم می‌کنیم
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۲۵

نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد/ خبر بروزرسانی می‌شود

۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۲۴

شنیده شدن صدای دو انفجار در بندرعباس/ ساعت ۳:۴۵ دقیقه هم صدای یک انفجار حوالی بندر سیریک شنیده شد

قرارگاه خاتم‌الانبیا: پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۲۰
 قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اعلام کرد:
 
توقف حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران بنا بر اعلام رئیس جمهور آن کشور، به دلیل پاسخ قدرتمند و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در این رابطه شکست دیگری بر ارتش آن کشور تحمیل گردید.
 
پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت.
شنیده شدن صدای انفجار در آبیک قزوین
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۲۰
 بامداد پنجشنبه صدای انفجاری در محدوده شهرستان آبیک از سوی منابع محلی و ساکنان روستا‌های اطراف گزارش شده است.
 
هنوز هیچ یک از نهاد‌های رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صدا‌ها اظهارنظری نکرده‌اند.
تهاجم پهپادی ارتش علیه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۱۸
پایگاه خبری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد: در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور، ناوگان پنجم این کشور در بحرین، آماج حملات پهپادی ارتش، قرار گرفت.
 
 روابط عمومی ارتش افزود: در پی نقض آتش‌بس و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران با انواع پهپادهای انهدامی، ناوگان پنجم این کشور در بحرین را آماج حملات پهپادی خود، قرار داد.
 
در این موج از حملات پهپادی ارتش، آنتن‌های ارتباطی و تاسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم مورد هدف قرار گرفت.
 
ارتش در این اطلاعیه اعلام کرد، دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، تا پای جان، برای مقابله با دشمن آماده است و تا تنبیه دشمن متجاوز، از پای نخواهد نشست.
تمام ادعاهای ترامپ: بمباران ایران به زودی متوقف خواهد شد/ اگر ایران به توافق نرسد، فردا شب دوباره آن‌ها را بمباران می‌کنیم/ اسرائیلی‌ها در این حملات آمریکا به ایران نقشی ندارند
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۱۶

نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد/ خبر بروزرسانی می‌شود

ترامپ در گفت و گو با فاکس نیوز مدعی شد: مقامات ارشد ایران امشب مستقیماً با من در اتاق وضعیت تماس گرفتند و از من خواستند که بمباران کشورشان را متوقف کنم.
 دونالد  ترامپ در گفت و گو با فاکس نیوز مدعی شد:  بمباران ایران به زودی متوقف خواهد شد
 
 نیروهای آمریکایی ۴۹ موشک تاماهاک شلیک کردند که به اهدافی در عمق خاک ایران اصابت کردند.
 
  جنگنده‌های ما بر فراز ایران در حال پرواز هستند و در حال حاضر در حال نابودی سیستم‌های راداری و پدافند هوایی در جنوب غربی کشور هستند.
 
ادعای ترامپ: اگر ایران به توافق نرسد، فردا شب دوباره آن‌ها را بمباران می‌کنیم
 
 تلاش ترامپ برای نجات صهیونیست‌ها از خشم ایران
ترامپ ادعا کرد: «اسرائیلی‌ها در این حملات [آمریکا به] ایران نقشی ندارند».
 
 ترامپ مدعی شد: آتش‌بس با ایران، نقض‌شده‌ترین و ناقض‌ترین آتش‌بس در تاریخ جهان بود
سپاه: ۱۸ هدف مهم آمریکا طی ۲ موج عملیاتی مورد اصابت قرار گرفتند
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۱۵
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.
 
به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:فمن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚرزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوطه فرودگاه بندرعباس، طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.
 
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزيزِ الحَكيمِ
سپاه پاسداران: ادعای ترامپ قویا تکذیب می‌شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۱۳
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای ادعای ترامپ را قویا تکذیب کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است: ادعای ترامپ در مورد تماس مقامات ایرانی با وی قویا تکذیب می‌شود و پوششی برای فرار از جنگ است.
 
دونالد ترامپ مدعی شده بود: مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواسته‌اند بمباران‌ها متوقف شود و گفت به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی گفت‌و‌گو کرده است.
شنیده شدن چند انفجار در کرج و اشتهارد
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۱۰

شنیده شدن چند انفجار در کرج و اشتهارد/چند فروند پهپاد در نظرآباد مشاهده شده است

هجوم سنگین هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۰۹
 
 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از هجوم سنگین هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داد.
 
در این اطلاعیه آمده است:
 
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ
 
رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوط فرودگاه بندرعباس طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.
 
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ
سپاه: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته می‌شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۴:۰۵

نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد/ خبر بروزرسانی می‌شود

 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پی نقض مکرر شرایط آتش‌بس توسط دشمن آمریکایی، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود می‌شود.

هشدار می‌دهیم هیچ شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان حرکت نداشته باشد. نزدیک شدن به تنگه هرمز به‌منزله همکاری با دشمن تلقی می شود.

فوری | سنتکام آغاز حملات علیه ایران را اعلام کرد
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۱:۱۱

وزیر جنگ آمریکا ایران را تهدید کرد / منبع اطلاعاتی ایرانی: تحرکات ارتش آمریکا را رصد می کنیم/ خبر بروزرسانی می‌شود

"نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز ساعت ۵:۱۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به دستور فرمانده کل قوا، حملات دفاع شخصی بیشتری را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. این حملات در پاسخ به تجاوز بی‌اساس و مداوم ایران انجام می‌شود."

افزایش قیمت نفت به سمت ۹۵ دلار
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۱:۱۰

وزیر جنگ آمریکا ایران را تهدید کرد / منبع اطلاعاتی ایرانی: تحرکات ارتش آمریکا را رصد می کنیم/ خبر بروزرسانی می‌شود

 همزمان با آغاز دور جدیدی از جنگ افروزی آمریکا علیه ایران، قیمت نفت آمریکا از مرز ۹۰ دلار گذشت.

 قیمت نفت برنت هم به سمت ۹۵ دلار در حال افزایش است.

شنیده شدن صدای ۴ انفجار در سیریک
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۱:۰۵

تاکنون صدای ۴ انفجار در سیریک شنیده شده است.

هگست و چالش پاسخ به جنایات جنگی
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۱:۰۴
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خبرنگار:
اگر این حمله در حال هدف قرار دادن پل‌ها و زیرساخت‌های برق است، چطور این اقدام جنایت جنگی محسوب نمی‌شود؟

وزیر جنگ آمریکا:
دقیقاً این همان نوع سؤال مغرضانه‌ای است که از رسانه‌ها انتظار دارم؛ زیر سؤال بردن انگیزه‌های افرادی که در جبهه ما هستند.

تکذیب انفجار در جزیره کیش و قشم؛ صدای انفجار در میناب و سیریک
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۱:۰۱



بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا این لحظه اخبار مربوط به صدای انفجار در جزایر کیش و قشم صحت نداشته و صداهای شنیده شده مرتبط با درگیری در خلیج‌فارس است.

 براساس گزارش منابع محلی، دقایقی پیش صدای انفجار در اطراف میناب و سیریک شنیده شد.

انتشار خبر جعلی در کانالهای فیک‌نیوز به نقل از تسنیم
برخی فیک‌نیوزها از دقایقی پیش به صورت هماهنگ خبری با عنوان "هم اکنون یک کارخانه پتروشیمی متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه بمباران شد" به نقل از تسنیم نقل می‌کنند.
 این در حالی است که امشب چنین خبری تا این لحظه بر روی هیچکدام از خروجی‌های تسنیم قرار نگرفته است و چنین خبری تاکنون صحت ندارد.
 
 
گزارش‌های اولیه از حمله به کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز
 رسانه عراقی «صابرین‌نیوز» بامداد پنجشنبه گزارش داد که کشتی‌های آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز هدف حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح ایران قرار گرفته‌اند.
 
 
-برخی منابع خبری از اصابت یک پرتابه دشمن به فرودگاه بندرعباس خبر دادند
 
 
-فرماندار عسلویه در گفت‌وگو با ایرنا هرگونه انفجار در این منطقه را تکذیب کرد. همزمان برخی رسانه‌ها مدعی شدند که پرتابه کروز دشمن در عسلویه رهگیری شده است
 
 
-ادعای فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی: امشب چندین موج حمله دیگر نیز وجود دارد
 
-خبرنگار صداوسیما: در ساعت 1.20 صدای سه انفجار در بندر عباس شنیده شد که هنوز نوع پرتابه و مکان دقیق آن مشخص نیست
در شهر سیریک هم صدای سه انفجار شنیده شده است همچنین در قشم هم صدای شبیه انفجار شنیده شده است.
 
-اهداف آمریکا در شمال عراق مورد حمله قرار گرفت
منابع خبری از شلیک موشک به اهداف و پایگاه‌های وابسته به آمریکا در منطقه خبر می‌دهند.
بر اساس این گزارش‌ها، یک موشک پایگاه «الحریر» در اربیل واقع در شمال عراق را هدف قرار داده است.
جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حمله تاکنون منتشر نشده است.
 

_ادعای نیویورک تایمز: چشم‌انداز پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات آمریکا و ایران زمانی تیره‌تر شد که یک هیئت میانجی‌گر قطری عصر چهارشنبه بدون هیچ پیشرفتی در مذاکرات، تهران را ترک کرد

 

-شکار نیروی دریایی/ رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت مدعی شد یک ناو آمریکایی در درگیری امشب دچار آسیب دیدگی شدید شد 

 

_العالم به نقل از گروه حنظله: یگان‌های جنگ الکترونیک و اخلال در سیگنال‌ها در حال حاضر به‌طور مؤثر سامانه‌ها و سیگنال‌های دشمن (آمریکایی) را مختل می‌کنند

 

-المیادین: منطقه تنگه هرمز شاهد درگیری و تبادل آتش است

 

_تلاش صهیونیست‌ها برای فاصله‌گرفتن از حملات آمریکا به ایران

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی به رسانه‌ها گفتند که اسرائیل هم‌اکنون در حملات آمریکا به ایران نقشی ندارد.

 

_آسمان ایران، هم اکنون/ تنها یک پرواز استانبول به تهران در رادار مشاهده می شود

نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد/ خبر بروزرسانی می‌شود

 

-صدای انفجار در بندرعباس

دقایقی پیش صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهر  بندرعباس از سوی منابع محلی و ساکنان شهر  گزارش شده است. این حمله مربوط به نیمه شرقی شهر بندرعباس بوده است.

 

_فرمانداران عسلویه و کنگان که هر دو شهرستان میزبان تاسیسات پارس جنوبی هستند هرگونه حمله و انفجاری را تکذیب کردند

 

-وزیر خارجه یمن: نسبت به ادامه تجاوز آمریکا به ایران هشدار می‌دهیم
 وزیر خارجه دولت یمن (مستقر در صنعاء): نسبت به ادامه تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن که تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌المللی به شمار می‌رود، هشدار می‌دهیم.

 

_رسانه‌های اسرائیلی: واشنگتن پیش از آغاز حملات به ایران، به تل‌آویو اطلاع داده بود

 

_احسان جهانیان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر: تاکنون هیچ انفجاری در مجتمع گازی عسلویه رخ نداده است

 

_فاکس نیوز: اهداف بعدی ترامپ پل‌ها و نیروگاه‌ها خواهند بود

 

-روابط عمومی سپاه: درپی تجاوز جنگنده f16 به حریم هوایی خلیج فارس و شلیک موشک سامانه پدافند هوایی سپاه به سمت آن، جنگنده متجاوز متواری گشت

 

_نشریهٔ صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت که گزارش‌های اولیه‌ای از آسیب دیدن یک کشتی جنگی آمریکا بر اثر اصابت موشک هایپرسونیک ایرانی دریافت کرده است.

 

_مشاهدات مردمی در بندرعباس: چند موشک پدافندی به سوی جنگنده آمریکایی شلیک شد

 

-ترامپ:‌ ما به توافق نزدیک بودیم اما همه چیز کاملاً تغییر کرد. ایران باید انتظار حملات سنگین‌تر و شدیدتری نسبت به سه ماه گذشته داشته باشد

 

_قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص): از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت

در ادامه شرارت های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان، از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
 ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می شود.

 

_سی‌ان‌ان: میانجیگران قطری همچنان در ایران هستند
شبکه سی‌ان‌ان بامداد پنجشنبه به نقل از «یک منبع دیپلماتیک» گزارش داد، در حالی که آمریکا دور جدیدی از حملات به ایران را آغاز کرده است، هیات قطری که چهارشنبه برای ملاقات با مذاکره‌کننده‌گان ایرانی به تهران سفر کرده بود، همچنان در این کشور است.
 سی‌ان‌ان پیشتر گزارش داده بود که مذاکره‌کنندگان قطری «پس از مشورت با آمریکا» و «در تلاش برای پر کردن شکاف‌های باقیمانده» به ایران سفر کردند.
 ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد پنجشنبه تایید کرد که حملاتی را علیه ایران آغاز کرد.

 

_ادعای وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی:ترامپ هنوز دیپلماسی با ایران را کنار نگذاشته، هرچند صبرش به شدت رو به اتمام است.

حتی پس از آنکه اوایل این هفته حملات جدیدی را تصویب کرد، ترامپ به دستیارانش دستور داد از طریق میانجی‌های قطری این پیام را به تهران منتقل کنند که این حملات واکنشی به حادثه پهپادی بود که نزدیک بود خدمه بالگرد آپاچی را بکشد، نه شروع یک جنگ تمام‌عیار.
واشنگتن اعلام کرده است که فشار نظامی تشدید خواهد شد مگر اینکه ایران شرایط توافق پیشنهادی را بپذیرد، و هدف از این حملات افزایش فشار و تسریع مذاکرات عنوان شده است.

_دو فروند کشتی متخلف که قصد عبور غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند، مورد اصابت قرار گرفتند

 

 _صداهای شنیده شده در رباط کریم مربوط به صدای پدافند است

 

_پاکستان: به آمریکا اعلام کردیم که دیگر دست از تلاش برای میانجیگری برمی‌داریم

 

_نخستین مرحله تجاوز آمریکا به ساحل جنوبی ایران بدون دستاورد در حال پایان است
برخی منابع مطلع از امکان توسعه حملات کور ارتش آمریکا برای عبور از مخمصه کنونی خبر داده اند.

 

_نیروی دریایی سپاه: تنگۀ هرمز تا اطلاع ثانوی بسته می‌شود

در پی نقض مکرر شرایط آتش‌بس توسط دشمن آمریکایی، تنگۀ هرمز تا اطلاع‌ثانوی مسدود می‌شود.
هشدار می‌دهیم هیچ شناوری از لنگرگاه خود در خلیج‌فارس و دریای عمان حرکت نداشته باشد. نزدیک شدن به تنگۀ هرمز به‌منزلۀ همکاری با دشمن تلقی می شود.

 

 _قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص): نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز و شرارت ارتش متجاوز و تروریست آمریکا در منطقه، پاسخ کوبنده و قاطع می‌دهند

 

_معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر: یک منطقه در ارتفاعات در شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفته که بدلیل سخت گذر بودن منطقه هنوز منشا آن مشخص نیست

 

شنیده شدن صدای پدافند در غرب تهران
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۰:۵۵

در غرب تهران صدای پدافند شنیده شد.

-خبر فعالیت پدافند در شیراز مورد تایید نیست
 دقایقی قبل برخی رسانه‌ها و خبرنگاران اعلام کردند؛ پدافند شیراز فعال شده است.
پیگیری‌های خبرنگار تسنیم در شیراز حاکی از آن است که این خبر تاکنون از سوی مسئولان مربوطه تایید نشده است.

 

-خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس: ساعت ۰۰:۴۵ دقیقه بامداد امروز یک نقطه در کرگان میناب ۵ بار هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

 

-ادعای وال استریت ژورنال، به نقل از پنتاگون: این حملات اقدامی از دیپلماسی قهری با هدف وادار کردن ایران به دادن امتیاز در میز مذاکره است.

 

 -هم‌اکنون ـ پرواز جنگنده ارتش جمهوری اسلامی ایران بر آسمان تهران
 
-حمله به اهدافی آمریکایی در شمال عراق 
منابع عراقی: پایگاه آمریکایی الحریر در اربیل (شمال عراق) هدف موشکی از ایران قرار گرفت
وبگاه المعلومه عراق نیز خبر داد، ایران یک رادار آمریکایی در اربیل (مرکز کردستان عراق) را منهدم کرد.
 
 
-هم اکنون؛ صدای چند انفجار در قشم شنیده شده است
 
-اسپوتنیک: هدف قرار گرفتن رادار آمریکا در اربیل توسط سپاه پاسداران
خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد: سپاه پاسداران ایران یک رادار امریکایی را در اربیل هدف حملات توپخانه‌ای یا موشکی قرار داد.
سیریک مورد تجاوز ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - ۰۰:۵۴

-سنتکام اعلام کرد حملات به ایران آغاز شده است
"نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز ساعت ۵:۱۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به دستور فرمانده کل قوا، حملات دفاع شخصی بیشتری را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. این حملات در پاسخ به تجاوز بی‌اساس و مداوم ایران انجام می‌شود."

-شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس

 

-وبگاه آکسیوس به‌نقل از مقام‌های آمریکایی: آمریکا حملات را با هدف تحت فشار قراردادن تهران برای امضای توافق انجام داده است.

 

-یک نقطه در سیریک هرمزگان هم هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

 

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پیت هگست وزیر جنگ آمریکا سنتکام ارتش آمریکا جمهوری اسلامی ایران
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۶۴
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
10
105
پاسخ
آتش بس و مذاکرات همیشه یک تله بوده و هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بزنید و بکشید.
امریکا رو چه به خاورمیانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
امان ندهید. امارات اسرائیل را به توپ ببندید.
کویتی نوکر آمریکا را اسیر بگیرید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
خلیج فارس رو به آتش بکشید. کدخدا باید خفه بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
قراربوداگرما نتوانیم نفت صادر کنیم
هیچ کشور دیگری نتواند نفت صادر کند
تنگه هرمز را با صد هزار مین به مدت دو ماه مسدود کنید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
قطعا از این جنگ قویتر بیرون خواهیم آمد . این نتیجه ی قهری و حتمی نباختن از طرف قویتر است .‌
عاشق ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تخریب نیروگاههای برق و زدن پلهای مهم کشور جزو جنایات جنگی و آسیب زدن به همه مردم و غیر نظامیان است

چون خرید و انتقال و ساخت و بهره برداری هر نیروگاه برق ،نیازمند ۷ میلیارد دلار هزینه و حداقل ۸ سال زمان می‌طلبد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
107
پاسخ
خدا خودش رحم کنه، برای مردم سرزمینم ایران عزیزتر از جانم دعا میکنم. همه با هم این شرایط سخت رو به خیر بگذرونیم. ما ایرانی های غیور از سختی های بدتری گذر کردیم و به اینجا رسیدیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
فقط باید یک حمله موشکی سریع به پایگاه های آمریکا داشت همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
28
68
پاسخ
تاسیسات مهم آمریکا در عراق، کویت، عربستان، اردن، قطر، بحرین، امارات را زیر ضرب موشک بگیرید. حتی منافع اقتصادی و غیر نظامی مانند بانک و صنایع و غیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تاسیسات مهمی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
40
81
پاسخ
مرگ بر آمریکا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
یعنی چه فردا دوباره بمباران می کنیم؟؟؟
تا فردا شب که دوباره حمله می کند بی امان حمله کنید
با هر تجهیزات و نیرویی که دارید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بگویید مرگ بر حکومت استعمار گر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
22
68
پاسخ
حملات ایران هم دیگه امشب تمام نخواهد شد. بنا نیست بمباران کنی و فرار کنی، باید تاوان بدهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
24
55
پاسخ
چتونه؟چرا درست و حسابی مثل اون ۳۹ روزه جواب نمیدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
جواب ندی باز فردا شب همین حملات دوباره تکرار میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
خاله بازی شده جنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
13
31
پاسخ
یعنی امشب بمبارون میشیم ؟؟؟😑
خشایار شاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
26
40
پاسخ
به تمامی پایگاه‌های نفتی منطقه حمله کنید ترامپ فقط به دنبال پول است نفت گران شود و پالایشگاهی نباشد دیگر از ترس فرار را بر قرار ترجیح می دهد ...آنها فقط نفت می خواهند .‌
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
باشه بشین دلت رو به همین خوش کن که بشه
رزمنده کوچک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
حمله به پالایشگاه ها و نیروگاه‌های هر کشوری خلاف قوانین بین المللی محسوب می‌شود

و متقابلا به دشمنان مجوز حمله و بمباران همه نیروگاه‌ها و پالایشگاه های ما را خواهد داد

که ظرف صدسال گذشته با خون و عرق و اشک و آه و هزاران میلیارد دلار ساخته شده است

و برای ساختن مجدد آنها حداقل به ۵۰ سال زمان و بیش از هزار میلیارد دلار میباشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
رزمنده کوچک! آیا قتل عام دختران کوچک مدرسه میناب موافق قوانین بین‌المللی است؟! زدن ورزشگاه ، پلها ، مخازن سوخت ، مخازن آب ، خانه‌های مسکونی و ... چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
26
41
پاسخ
تابوت ها یانکی نشان را آماده کنید.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
28
53
پاسخ
خدا پشت و پناه شما باشد ،ای دلاور مردان ،پیروزی در میدان نبرد با ایران است ،اگر شروع کردند ،نباید بتوانند پایان را تعیین کنند .باید ادامه داد .
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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