نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد
به گزارش تابناک؛ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.
هگست مدعی شد حملاتی که امشب علیه ایران انجام میشود، آشکار و قدرتمند خواهد بود.
وزیر جنگ آمریکا گفت: سنتکام امشب کار زیادی خواهد داشت؛ چون ترامپ گفته است ما به ایران حمله سنگینی خواهیم کرد.
وی در ادامه گزافهگوییهای خود تأکید کرد: تاسیسات مهم ایران را بمباران میکنیم.
یک منبع اطلاعاتی اعلام کرد: ایران کلیه تحرکات ارتش آمریکا در منطقه را چه در زمین و چه در آسمان، با دقت کامل رصد میکند
این منبع اطلاعاتی تأکید کرد: همانطور که قبلاً نیز هشدار داده شده بود، هرگونه تحرک نظامی علیه ایران از سوی هر کشوری - چه در خاک خود آن کشور و چه در حریم هواییاش - به معنای مشروع شدن آن کشور به عنوان هدفی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد
به دنبال شروع عملیات تنبیهی ایران، سفارتخانه آمریکا در اردن با اشاره به حضور موشکها و پهپادهای ایرانی در حریم هوایی این کشور، از اتباع خود خواست داخل ساختمانها بمانند یا در مکانهای امن پناه بگیرند.
منابع محلی با انتشار تصاویری از فعالیت سامانههای پدافند هوایی در اردن، همزمان با هدف قراردادهشدن پایگاه تروریستهای آمریکایی توسط موشکهای ایرانی خبر دادند.
دونالد ترامپ از جمهوریخواهان کنگره خواست هرچه سریعتر لایحه بودجه ۳۵۰ میلیارد دلاری پنتاگون را تصویب کنند؛ درخواستی که همزمان با افزایش هزینههای نظامی آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.
صدای انفجار در دو منطقه پیشوا و قرچک تهران از خارج شهر شنیده شد
منابع عربی از ادامۀ وقوع انفجارها در بحرین، و اصابت موشکهای ایرانی به پایگاه آمریکاییها خبر دادند.
صدای انفجار به دلیل حمله دشمن به اطراف ورامین و با فاصله بسیار دور بوده است.
فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام): نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در تاریخ ۱۰ ژوئن، بنا به دستور ترامپ، دور دیگری از حملات علیه چندین هدف در ایران را تکمیل کردند!
فرماندهی مرکزی آمریکا: در دفاع از خود، حملات بیشتری به چندین موضع در ایران انجام دادیم
فرماندهی مرکزی آمریکا: حملات، توانمندیهای نظارتی نظامی ایران، سامانههای ارتباطی و مواضع پدافند هوایی را در سراسر ایران هدف قرار دادند
شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرهای اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق
شنیده شدن صدای مجدد انفجار در کنگان
شنیده شدن صدای دو انفجار در بندرعباس/ ساعت ۳:۴۵ دقیقه هم صدای یک انفجار حوالی بندر سیریک شنیده شد
شنیده شدن چند انفجار در کرج و اشتهارد/چند فروند پهپاد در نظرآباد مشاهده شده است
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پی نقض مکرر شرایط آتشبس توسط دشمن آمریکایی، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود میشود.
هشدار میدهیم هیچ شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان حرکت نداشته باشد. نزدیک شدن به تنگه هرمز بهمنزله همکاری با دشمن تلقی می شود.
"نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز ساعت ۵:۱۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به دستور فرمانده کل قوا، حملات دفاع شخصی بیشتری را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. این حملات در پاسخ به تجاوز بیاساس و مداوم ایران انجام میشود."
همزمان با آغاز دور جدیدی از جنگ افروزی آمریکا علیه ایران، قیمت نفت آمریکا از مرز ۹۰ دلار گذشت.
قیمت نفت برنت هم به سمت ۹۵ دلار در حال افزایش است.
تاکنون صدای ۴ انفجار در سیریک شنیده شده است.
بررسیها نشان میدهد که تا این لحظه اخبار مربوط به صدای انفجار در جزایر کیش و قشم صحت نداشته و صداهای شنیده شده مرتبط با درگیری در خلیجفارس است.
براساس گزارش منابع محلی، دقایقی پیش صدای انفجار در اطراف میناب و سیریک شنیده شد.
برخی فیکنیوزها از دقایقی پیش به صورت هماهنگ خبری با عنوان "هم اکنون یک کارخانه پتروشیمی متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه بمباران شد" به نقل از تسنیم نقل میکنند.
این در حالی است که امشب چنین خبری تا این لحظه بر روی هیچکدام از خروجیهای تسنیم قرار نگرفته است و چنین خبری تاکنون صحت ندارد.
رسانه عراقی «صابریننیوز» بامداد پنجشنبه گزارش داد که کشتیهای آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز هدف حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح ایران قرار گرفتهاند.
در شهر سیریک هم صدای سه انفجار شنیده شده است همچنین در قشم هم صدای شبیه انفجار شنیده شده است.
منابع خبری از شلیک موشک به اهداف و پایگاههای وابسته به آمریکا در منطقه خبر میدهند.
بر اساس این گزارشها، یک موشک پایگاه «الحریر» در اربیل واقع در شمال عراق را هدف قرار داده است.
جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حمله تاکنون منتشر نشده است.
_ادعای نیویورک تایمز: چشمانداز پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات آمریکا و ایران زمانی تیرهتر شد که یک هیئت میانجیگر قطری عصر چهارشنبه بدون هیچ پیشرفتی در مذاکرات، تهران را ترک کرد
-شکار نیروی دریایی/ رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت مدعی شد یک ناو آمریکایی در درگیری امشب دچار آسیب دیدگی شدید شد
_العالم به نقل از گروه حنظله: یگانهای جنگ الکترونیک و اخلال در سیگنالها در حال حاضر بهطور مؤثر سامانهها و سیگنالهای دشمن (آمریکایی) را مختل میکنند
-المیادین: منطقه تنگه هرمز شاهد درگیری و تبادل آتش است
_تلاش صهیونیستها برای فاصلهگرفتن از حملات آمریکا به ایران
منابع امنیتی رژیم صهیونیستی به رسانهها گفتند که اسرائیل هماکنون در حملات آمریکا به ایران نقشی ندارد.
_آسمان ایران، هم اکنون/ تنها یک پرواز استانبول به تهران در رادار مشاهده می شود
-صدای انفجار در بندرعباس
دقایقی پیش صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهر بندرعباس از سوی منابع محلی و ساکنان شهر گزارش شده است. این حمله مربوط به نیمه شرقی شهر بندرعباس بوده است.
_فرمانداران عسلویه و کنگان که هر دو شهرستان میزبان تاسیسات پارس جنوبی هستند هرگونه حمله و انفجاری را تکذیب کردند
-وزیر خارجه یمن: نسبت به ادامه تجاوز آمریکا به ایران هشدار میدهیم
وزیر خارجه دولت یمن (مستقر در صنعاء): نسبت به ادامه تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن که تهدیدی برای امنیت و صلح بینالمللی به شمار میرود، هشدار میدهیم.
_رسانههای اسرائیلی: واشنگتن پیش از آغاز حملات به ایران، به تلآویو اطلاع داده بود
_احسان جهانیان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر: تاکنون هیچ انفجاری در مجتمع گازی عسلویه رخ نداده است
_فاکس نیوز: اهداف بعدی ترامپ پلها و نیروگاهها خواهند بود
-روابط عمومی سپاه: درپی تجاوز جنگنده f16 به حریم هوایی خلیج فارس و شلیک موشک سامانه پدافند هوایی سپاه به سمت آن، جنگنده متجاوز متواری گشت
_نشریهٔ صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت که گزارشهای اولیهای از آسیب دیدن یک کشتی جنگی آمریکا بر اثر اصابت موشک هایپرسونیک ایرانی دریافت کرده است.
_مشاهدات مردمی در بندرعباس: چند موشک پدافندی به سوی جنگنده آمریکایی شلیک شد
-ترامپ: ما به توافق نزدیک بودیم اما همه چیز کاملاً تغییر کرد. ایران باید انتظار حملات سنگینتر و شدیدتری نسبت به سه ماه گذشته داشته باشد
_قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص): از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام میگردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت
در ادامه شرارت های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان، از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می شود.
_سیانان: میانجیگران قطری همچنان در ایران هستند
شبکه سیانان بامداد پنجشنبه به نقل از «یک منبع دیپلماتیک» گزارش داد، در حالی که آمریکا دور جدیدی از حملات به ایران را آغاز کرده است، هیات قطری که چهارشنبه برای ملاقات با مذاکرهکنندهگان ایرانی به تهران سفر کرده بود، همچنان در این کشور است.
سیانان پیشتر گزارش داده بود که مذاکرهکنندگان قطری «پس از مشورت با آمریکا» و «در تلاش برای پر کردن شکافهای باقیمانده» به ایران سفر کردند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد پنجشنبه تایید کرد که حملاتی را علیه ایران آغاز کرد.
_ادعای وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی:ترامپ هنوز دیپلماسی با ایران را کنار نگذاشته، هرچند صبرش به شدت رو به اتمام است.
حتی پس از آنکه اوایل این هفته حملات جدیدی را تصویب کرد، ترامپ به دستیارانش دستور داد از طریق میانجیهای قطری این پیام را به تهران منتقل کنند که این حملات واکنشی به حادثه پهپادی بود که نزدیک بود خدمه بالگرد آپاچی را بکشد، نه شروع یک جنگ تمامعیار.
واشنگتن اعلام کرده است که فشار نظامی تشدید خواهد شد مگر اینکه ایران شرایط توافق پیشنهادی را بپذیرد، و هدف از این حملات افزایش فشار و تسریع مذاکرات عنوان شده است.
_دو فروند کشتی متخلف که قصد عبور غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند، مورد اصابت قرار گرفتند
_صداهای شنیده شده در رباط کریم مربوط به صدای پدافند است
_پاکستان: به آمریکا اعلام کردیم که دیگر دست از تلاش برای میانجیگری برمیداریم
_نخستین مرحله تجاوز آمریکا به ساحل جنوبی ایران بدون دستاورد در حال پایان است
برخی منابع مطلع از امکان توسعه حملات کور ارتش آمریکا برای عبور از مخمصه کنونی خبر داده اند.
_نیروی دریایی سپاه: تنگۀ هرمز تا اطلاع ثانوی بسته میشود
در پی نقض مکرر شرایط آتشبس توسط دشمن آمریکایی، تنگۀ هرمز تا اطلاعثانوی مسدود میشود.
هشدار میدهیم هیچ شناوری از لنگرگاه خود در خلیجفارس و دریای عمان حرکت نداشته باشد. نزدیک شدن به تنگۀ هرمز بهمنزلۀ همکاری با دشمن تلقی می شود.
_قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص): نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز و شرارت ارتش متجاوز و تروریست آمریکا در منطقه، پاسخ کوبنده و قاطع میدهند
_معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر: یک منطقه در ارتفاعات در شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفته که بدلیل سخت گذر بودن منطقه هنوز منشا آن مشخص نیست
در غرب تهران صدای پدافند شنیده شد.
-خبر فعالیت پدافند در شیراز مورد تایید نیست
دقایقی قبل برخی رسانهها و خبرنگاران اعلام کردند؛ پدافند شیراز فعال شده است.
پیگیریهای خبرنگار تسنیم در شیراز حاکی از آن است که این خبر تاکنون از سوی مسئولان مربوطه تایید نشده است.
-خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس: ساعت ۰۰:۴۵ دقیقه بامداد امروز یک نقطه در کرگان میناب ۵ بار هدف پرتابههای دشمن قرار گرفته است.
-ادعای وال استریت ژورنال، به نقل از پنتاگون: این حملات اقدامی از دیپلماسی قهری با هدف وادار کردن ایران به دادن امتیاز در میز مذاکره است.
منابع عراقی: پایگاه آمریکایی الحریر در اربیل (شمال عراق) هدف موشکی از ایران قرار گرفت
وبگاه المعلومه عراق نیز خبر داد، ایران یک رادار آمریکایی در اربیل (مرکز کردستان عراق) را منهدم کرد.
خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد: سپاه پاسداران ایران یک رادار امریکایی را در اربیل هدف حملات توپخانهای یا موشکی قرار داد.
-سنتکام اعلام کرد حملات به ایران آغاز شده است
"نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز ساعت ۵:۱۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به دستور فرمانده کل قوا، حملات دفاع شخصی بیشتری را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. این حملات در پاسخ به تجاوز بیاساس و مداوم ایران انجام میشود."
-شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس
-وبگاه آکسیوس بهنقل از مقامهای آمریکایی: آمریکا حملات را با هدف تحت فشار قراردادن تهران برای امضای توافق انجام داده است.
-یک نقطه در سیریک هرمزگان هم هدف پرتابههای دشمن قرار گرفته است.
امریکا رو چه به خاورمیانه
کویتی نوکر آمریکا را اسیر بگیرید
هیچ کشور دیگری نتواند نفت صادر کند
تنگه هرمز را با صد هزار مین به مدت دو ماه مسدود کنید.
چون خرید و انتقال و ساخت و بهره برداری هر نیروگاه برق ،نیازمند ۷ میلیارد دلار هزینه و حداقل ۸ سال زمان میطلبد
تا فردا شب که دوباره حمله می کند بی امان حمله کنید
با هر تجهیزات و نیرویی که دارید.
و متقابلا به دشمنان مجوز حمله و بمباران همه نیروگاهها و پالایشگاه های ما را خواهد داد
که ظرف صدسال گذشته با خون و عرق و اشک و آه و هزاران میلیارد دلار ساخته شده است
و برای ساختن مجدد آنها حداقل به ۵۰ سال زمان و بیش از هزار میلیارد دلار میباشد